ТашСуд. Убийца дизайнера Григоряна - Буркитбаев приговорен к 18 годам лишения свободы

13:22 27.08.2020

Убийца дизайнера Наримана Григоряна приговорен к 18 годам лишения свободы



Оглашен приговор суда по делу об умышленном убийстве дизайнера Наримана Григоряна.



В Ташкентском городском суде по уголовным делам завершился судебный процесс над Б. Буркитбаевым (1996 г.р. в Ташкентской области, гражданином Республики Узбекистан, ранее не судимым) по обвинению в умышленном убийстве гражданина Наримана Алимджанова (дизайнер Нариман Григорян).



Приговор оглашен.



Приговором от 14 августа 2020 года Б. Буркитбаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 97 (умышленное убийство) и другими статьями Уголовного кодекса Республики Узбекистан.



Буркитбаев приговорен к 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.