Глава ташкентской городской таможни Дадаматов арестован за взятки. Брал не по чину

13:24 27.08.2020

Начальник ташкентского управления Государственного таможенного комитета по городу Ташкенту Ботир Дадаматов арестован по обвинению в получении взятки



Об этом сообщил Уят.уз источник в таможенных органах республики.



"Дадаматов был арестован в начале месяца по обвинению в получении взяток в особо крупном размере и по другим статьям Уголовного кодекса страны", - проинформировал источник.



Он также сообщил, что до этого были арестованы начальники двух таможенных постов –Арк Булак и сергелийский ВЭД пост, которые, судя по всему, и дали показания против своего начальника.