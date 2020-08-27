Группа неизвестных арабо-славянской внешности пытались взять штурмом посольство Ливии в Минске. БелкоДемы перепутали флаги?

13:28 27.08.2020

Посольство Ливии в Белоруссии попытались взять штурмом 30 человек с болгарками



Неизвестные попытались взять штурмом посольство Ливии в Белоруссии. Об этом сообщает Tut.by.



В шесть утра около 30 человек с болгарками перепрыгнули через забор и пытались проникнуть в здание. В здании разбили стекло, выломали дверь. Глава дипмиссии получил легкие ушибы.



Среди нападавших было несколько арабов, остальные - люди славянской внешности, которые говорили на русском языке. Белорусские правоохранители не вмешивались в происходящее. Уточняется, что нападавшие могли быть сторонниками Правительства национального согласия Ливии, контролирующего ливийскую столицу Триполи, так как Ливию в Белоруссии представляют сторонники Ливийской национальной армии (войск парламента страны) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.



После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуации двоевластия. В настоящее время на востоке в городе Тобрук заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи - правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. В связи с чем между Турцией и Египтом ухудшились взаимоотношения, страны находятся в конфронтации.