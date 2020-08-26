В Москве затопило Третьяковку. Либер-директриса Трегулова снова выйдет сухой из воды?

13:40 27.08.2020

"Жуткие кадры с хлещущей водой": эксперт оценил последствия потопа в Третьяковке

Специалисты признались, что подобная катастрофа не так давно произошла и в Пушкинском музее



Из-за сильного дождя днем в среду, 26 августа, на Крымском валу затопило Новую Третьяковку - одно из зданий музея с самой богатой коллекцией произведений русских живописцев. Здание быстро эвакуировали - посетителям, которым не повезло попасть под дождь, предложили вернуться и использовать купленные 26 августа билеты в любой другой день. Между тем специалистов волнует вопрос ущерба, который мог быть нанесен коллекции. Насколько опасна влага и что могло спровоцировать подобное ЧП, корреспондент "МК" обсудил с музейными работниками.



Специалисты признались, что подобная катастрофа не так давно произошла и в Пушкинском музее



"Минкультуры России находится на постоянной связи с руководством Третьяковской галереи. Учреждению поручено определить причины случившегося и провести оценку причиненного ущерба, в том числе реставраторам оценить возможный ущерб экспонатам", – сообщает пресс-служба Третьяковской галерии.



В зале, который затопило, находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". На видео, которое опубликовали пользователи соцсетей, видно, что падающие с потолка капли воды все-таки задевают картины, однако сотрудники музея, если верить официальным сообщениям, успели все оперативно эвакуировать. Причина - всего лишь протекающая крыша.



"Для картин это очень опасно. Особенно для хрупкого русского авангарда, ведь художники писали на подручном материале любыми доступными красками... Видел жуткие кадры с хлещущей водой рядом с Кандинским", - поделился своими соображениями с корреспондентом "МК" хранитель одного из крупнейших московских музеев, пожелавший сохранить инкогнито.



По словам специалиста, причина произошедшего проста: недавно в здании на Крымском валу делали ремонт и, по всей вероятности, оставили открытой какую-то часть конструкций.



"У нас, в музее имени Пушкина, тоже одно время были проблемы с протекающей крышей. Тряпки, швабры и ведра стояли наготове. Вода скапливалась в забитых стоках, но теперь, к счастью, их чистят как следует. Однако здесь потоп выглядит настолько сильным, что напрашивается мысль о неоконченных работах, когда конструкции обнажены. Скорее всего, стихия застала врасплох", - добавил музейный работник.



Напомним, что во время сильного дождя в среду затопило два торговых центра на юге и юго-западе Москвы. Кроме того, очевидцы сообщают о подтоплении части старого Даниловского кладбища, расположенного вблизи пересечения ТТК с Загородным шоссе: там вышла из берегов речка местного значения Чура.



видео тут - https://www.mk.ru/moscow/2020/08/26/zhutkie-kadry-s-khleshhushhey-vodoy-ekspert-ocenil-posledstviya-potopa-v-tretyakovke.html