 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.08.2020
14:13  Она утонула. КазVIPтуристы спалили 50-метровую яхту Lady MM у берегов Сардинии
14:12  Боевики с мемами: как в Узбекистане борются с ячейками джихадистов, - И.Кармазин
14:01  Просто Шаров... Асылбек. В Атырауской области Каза назначен 6-й! с начала эпидемии КОВИ главсанврач
13:40  В Москве затопило Третьяковку. Либер-директриса Трегулова снова выйдет сухой из воды?
13:28  Группа неизвестных арабо-славянской внешности пытались взять штурмом посольство Ливии в Минске. БелкоДемы перепутали флаги?
13:24  Глава ташкентской городской таможни Дадаматов арестован за взятки. Брал не по чину
13:22  ТашСуд. Убийца дизайнера Григоряна - Буркитбаев приговорен к 18 годам лишения свободы

13:17  Казахстан неумолимо опустынивается, - Ж.Актотаев
13:14  "Запад примется за дестабилизацию обстановки в Казахстане", - политолог Сатановский
11:38  Немецкие врачи-убийцы колют Навалычу холинэстеразу. Докторы Менгеле...
11:31  Дорога в никуда... Туркмены ударно строят афганский участок ЖД ТАТ (Афган-Турция)
11:25  Внук скончался вдруг. Тайна внезапной смерти младшего внука Нурсултана Назарбаева, - В.Половинко
11:05  В Европе задумались об ответе на экспансию американского СПГ, - П.Искендеров
10:03  У бабы Лизы отнимают британский трон. Засиделась, мхом поросла.., - Le Figaro
09:46  Жгли пятки? Депортированный в Узбекистан оппозиционный журналист Абдуллаев заявил о пытках в СИЗО ГКНБ
09:21  "У нас полный хаос". Врач Тусупханов, записавший аудио о коронавирусе, скончался в Алматы
08:46  ТаджМигранты в России жалуются на принудительную продажу справок о Covid-19 со стороны посольства
08:34  ООН придумало Елбасы новый почетный титул - "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний". Троллят?.
06:42  Жуля и Муля. Дочери кремлевского шептуна (Пескова) будут торговать шкурками шанхайского барса
06:27  Как изменила Казахстан вторая волна коронавируса, - В.Волков
01:15  Шеф протокола Трампа угрожал подчиненным казахской камчой
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Москве затопило Третьяковку. Либер-директриса Трегулова снова выйдет сухой из воды?
13:40 27.08.2020

"Жуткие кадры с хлещущей водой": эксперт оценил последствия потопа в Третьяковке
Специалисты признались, что подобная катастрофа не так давно произошла и в Пушкинском музее

Из-за сильного дождя днем в среду, 26 августа, на Крымском валу затопило Новую Третьяковку - одно из зданий музея с самой богатой коллекцией произведений русских живописцев. Здание быстро эвакуировали - посетителям, которым не повезло попасть под дождь, предложили вернуться и использовать купленные 26 августа билеты в любой другой день. Между тем специалистов волнует вопрос ущерба, который мог быть нанесен коллекции. Насколько опасна влага и что могло спровоцировать подобное ЧП, корреспондент "МК" обсудил с музейными работниками.

Специалисты признались, что подобная катастрофа не так давно произошла и в Пушкинском музее

"Минкультуры России находится на постоянной связи с руководством Третьяковской галереи. Учреждению поручено определить причины случившегося и провести оценку причиненного ущерба, в том числе реставраторам оценить возможный ущерб экспонатам", – сообщает пресс-служба Третьяковской галерии.

В зале, который затопило, находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". На видео, которое опубликовали пользователи соцсетей, видно, что падающие с потолка капли воды все-таки задевают картины, однако сотрудники музея, если верить официальным сообщениям, успели все оперативно эвакуировать. Причина - всего лишь протекающая крыша.

"Для картин это очень опасно. Особенно для хрупкого русского авангарда, ведь художники писали на подручном материале любыми доступными красками... Видел жуткие кадры с хлещущей водой рядом с Кандинским", - поделился своими соображениями с корреспондентом "МК" хранитель одного из крупнейших московских музеев, пожелавший сохранить инкогнито.

По словам специалиста, причина произошедшего проста: недавно в здании на Крымском валу делали ремонт и, по всей вероятности, оставили открытой какую-то часть конструкций.

"У нас, в музее имени Пушкина, тоже одно время были проблемы с протекающей крышей. Тряпки, швабры и ведра стояли наготове. Вода скапливалась в забитых стоках, но теперь, к счастью, их чистят как следует. Однако здесь потоп выглядит настолько сильным, что напрашивается мысль о неоконченных работах, когда конструкции обнажены. Скорее всего, стихия застала врасплох", - добавил музейный работник.

Напомним, что во время сильного дождя в среду затопило два торговых центра на юге и юго-западе Москвы. Кроме того, очевидцы сообщают о подтоплении части старого Даниловского кладбища, расположенного вблизи пересечения ТТК с Загородным шоссе: там вышла из берегов речка местного значения Чура.

видео тут - https://www.mk.ru/moscow/2020/08/26/zhutkie-kadry-s-khleshhushhey-vodoy-ekspert-ocenil-posledstviya-potopa-v-tretyakovke.html

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598524800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительство рассмотрело прогнозы социально-экономического развития РК на 2021-2025 годы
- Н.Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента РК
- Доклад Председателя НБРК Досаева Е.А. на заседании Правительства РК "О Прогнозе социального-экономического развития и республиканском бюджете на 2021-2023 годы"
- В Казахстане в т.г. планируется собрать 18 млн тонн зерна
- Данияр Ашимбаев: Система слишком слаба, чтобы меняться
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2020 года №526
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2020 года №527
- Кадровые перестановки
- Демократическая партия "Ак жол" провела конференцию "100-летие Казахской Республики и роль деятелей "Алаш"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  