Просто Шаров... Асылбек. В Атырауской области Каза назначен 6-й! с начала эпидемии КОВИ главсанврач

14:01 27.08.2020

В Атырауской области назначили нового главного санитарного врача

В Атырауской области назначили нового главного санитарного врачаФото - Акжайык

Им стал 37-летний уроженец Мангистауской области Асылбек Шаров.



Приказом министра здравоохранения РК Асылбек Шаров назначен руководителем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области, передает "АЖ".



Асылбек Шаров - выпускник медакадемии имени Оспанова в Актобе. Работал в сфере СЭС.



В начале 2020 года был назначен акимом села Шетпе Мангистуской области. С 8 июня работал руководителем отдела контроля и надзора за неинфекционными заболеваниями ДККБТУ Мангистауской области.



Это уже шестой главный санврач в области с начала эпидемии коронавируса. Эту должность занимали Мейржан Есимбаев, Темирбек Мусагалиев, Амантай Жумагалиев, Садвакас Байгабулов и Канат Гайнеденов.