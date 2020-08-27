Боевики с мемами: как в Узбекистане борются с ячейками джихадистов, - И.Кармазин

14:12 27.08.2020

Боевики с мемами: как в Узбекистане борются с ячейками джихадистов

Экстремисты собирают деньги и планируют поездки в Сирию



Игорь Кармазин



В Узбекистане разоблачили участников нескольких экстремистских групп. В Наманганской области члены ячейки собирали и переводили деньги боевикам на Ближнем Востоке. Участники ташкентской группировки готовились выехать на войну в Сирию. "Известия" разбирались в том, как борются с экстремистами узбекские власти.



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В Наманганской области на востоке Узбекистана силовики задержали членов экстремистской группы. Возглавлял ячейку 55-летний мужчина, который привлек к участию сына, племянника, одноклассника и знакомых. Радикалы распространяли в соцсетях и мессенджерах религиозные материалы экстремистских лидеров. Поддерживали контакт с исламистами в Сирии, четыре раза переводили им деньги. При обысках силовики изъяли мобильные телефоны, 80 DVD и CD-дисков, микрочипы, flash-карты, книги и записные книжки c арабскими надписями.



Месяц назад деятельность похожей группировки силовики пресекли в Кашкадарьинской области на юго-востоке страны. Там 50-летний мужчина завлек в ячейку детей, племянника и знакомых. По поручению лидера члены группы планировали грабежи для сбора денег, необходимых на дорожные расходы для поездки в Сирию. Главарь также создал в мессенджере группу, где размещал пропагандистские аудио- и видеоматериалы. В ходе обысков силовики изъяли ноутбук, дрон, флеш-карты, мобильные телефоны, а также огнестрельное и пневматическое оружие с патронами и гильзами.



В июне в Ташкенте разоблачили группировку, которой руководил 19-летний боевик из Сирии по фамилии Абдукаххаров. Экстремисты обсуждали видеоролики и планировали воевать на Ближнем Востоке вместе со своим лидером. Всего силовики задержали 25 человек, трое из них ранее отбыли наказание за терроризм. Среди задержанных оказались руководитель частной типографии, медицинский работник, преподаватель арабского языка.



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В феврале в ходе двух рейдов силовики задержали 40 приверженцев организации "Тавхид ва жиход катибаси" ("Единобожие и джихад", запрещена в России). Следователи считают, что ячейка помогала некоему А. Шодибекову, который воюет в Сирии. Подозреваемые высылали ему деньги, а потом намеревались вслед за ним отправиться на Ближний Восток.



Джамааты по переписке



Узбекистан в постсоветские годы вел непрерывную борьбу с исламистским подпольем. Самыми тяжелыми были первые годы независимости республики. В 1992 году экстремистские группировки, проигравшие президентские выборы, спровоцировали студенческие волнения в Ташкенте. В 1999 году радикалы организовали серию взрывов и покушение на президента Ислама Каримова. В 2000 году боевики вторглись в горные районы Ташкентской и Сурхандарьинской областей.



В последние годы масштабных выступлений не фиксируется. Причина, возможно, в том, что радикалы поехали воевать за пределы страны - на Ближний Восток. Жители Узбекистана, однако, угрозу выступления радикалов считают по-прежнему реальной. Согласно соцопросу, 69% узбекистанцев называют религиозный экстремизм и терроризм серьезной проблемой Центральной Азии. 62,6% респондентов отвечают, что знают о существовании в регионе сторонников религиозно-деструктивных течений.



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Известно, что несколько тысяч узбекистанцев участвовали в боевых действиях в Сирии. Главная аудитория вербовщиков - молодежь. Агитаторы находят потенциальных сторонников в соцсетях, беседуют на посторонние темы, а потом сводят общение к теме джихада. Об одной такой переписке рассказала жительница города Гулистан Мадина. "Мужчина сам мне написал. Сначала пересылал мемы, потом поинтересовался моим семейным положением. Потом стал уговаривать выйти за него замуж по религиозному обряду и переехать в Сирию. Я прямо спросила: "Мне надо будет взорваться? Убить себя и других людей?" Он ответил, что убивать придется только неверных", - рассказала девушка.



Официальный Ташкент выработал свою тактику по борьбе за умы граждан. Вдохновителям и идеологам экстремизма полагается суровое наказание. В 2018 году в стране утвердили оборонную доктрину, которая называет борьбу с незаконными вооруженными формированиями одной из главных задач вооруженных сил республики. Тогда же приняли закон о противодействии экстремизму, в котором впервые появилось четкое определение самого понятия "экстремизм".



Узбекистан подписал соглашение об экстрадиции с Турцией, что усложнило жизнь скрывавшимся исламистам. Комитет по делам религий при правительстве Узбекистана разработал в 2020 году новый черный список - перечень религиозных материалов, запрещенных к ввозу, изготовлению и распространению в республике.



Колеблющимся гражданам государство предоставляет возможность вернуться к нормальной жизни. Так, в 2018 году 20 тыс. жителей республики, подозревавшихся в участии в религиозно-экстремистской деятельности, сняли с учета в правоохранительных органах. Половина из них получила помощь при трудоустройстве, социальную поддержку.



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Суды реже стали назначать большие тюремные сроки, чаще приговаривают к ограничению, а не лишению свободы. В ряде случаев обвиняемых освобождали в зале суда под поручительство комитета махалли (квартала, района города), Союза молодежи и других организаций. Государство стало все активнее помогать традиционным религиозным организациям. Управление мусульман разъясняет нормы традиционного ислама, масштабно празднует юбилеи теологов, хадисоведов.



Прогноз по террору



Эксперты говорят, что в Узбекистане угроза выступления исламистов по-прежнему сохраняется. "Локальные акции возможны. В скрытой форме соответствующая идеология, структуры в стране продолжают существовать. Допускаю попытки совершить теракт, организовать беспорядки в отдельных населенных пунктах", - отмечает востоковед Александр Князев.



Эксперт по странам Центральной Азии Аждар Куртов считает, что для масштабных выступлений исламистам не хватает ресурсов. "Массовой поддержкой они не пользуются. Руководство Узбекистана стало гибче работать с экстремистами. Улучшилось экономическое положение республики, улучшились отношения с соседями Узбекистана. Ташкент помогает официальным исламским структурам. Экстремисты сейчас способны только на короткие вылазки", - подчеркивает собеседник.