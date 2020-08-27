Она утонула. КазVIPтуристы спалили 50-метровую яхту Lady MM у берегов Сардинии

14:13 27.08.2020

Яхта с казахстанцами загорелась и утонула у берегов Италии



Яхта с казахстанскими туристами загорелась у берегов Италии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.



Сообщается, что 50-метровая яхта Lady MM направлялась с острова Капри на остров Сардиния, когда начался пожар. На кадрах, снятых береговой охраной, видно, как покрытое клубами черного дыма судно быстро уходит под воду.



На борту в тот момент находились 17 человек, в том числе восемь туристов из Казахстана и девять членов экипажа. Все они смогли самостоятельно выбраться с яхты и к моменту прибытия береговой охраны находились в маленькой лодке. Оттуда их и эвакуировали на землю.



В операции по тушению задействованы два катера береговой охраны и вертолет.



О причинах пожара ничего не сообщается.



