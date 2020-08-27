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Она утонула. КазVIPтуристы спалили 50-метровую яхту Lady MM у берегов Сардинии
14:13 27.08.2020

Яхта с казахстанцами загорелась и утонула у берегов Италии

Яхта с казахстанскими туристами загорелась у берегов Италии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что 50-метровая яхта Lady MM направлялась с острова Капри на остров Сардиния, когда начался пожар. На кадрах, снятых береговой охраной, видно, как покрытое клубами черного дыма судно быстро уходит под воду.

На борту в тот момент находились 17 человек, в том числе восемь туристов из Казахстана и девять членов экипажа. Все они смогли самостоятельно выбраться с яхты и к моменту прибытия береговой охраны находились в маленькой лодке. Оттуда их и эвакуировали на землю.

В операции по тушению задействованы два катера береговой охраны и вертолет.

О причинах пожара ничего не сообщается.

Источник - Tengrinews.kz
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