Глава РосМатрешечников (Россотрудничества) в Тадже Вождаев перебрался на аналогичную позицию в Узб

19:57 27.08.2020

Вождаев о переводе в Узбекистан: грустно покидать Таджикистан



Немного о планах на новом месте работы рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане, ранее возглавлявший ведомство в Таджикистане Михаил Вождаев



Сегодня, 26 августа, стало известно о переводе главы представительства Россотрудничества в Таджикистане Михаила Вождаева на такую же должность в Узбекистане.



И.о. главы представительства Россотрудничества в Таджикистане Иванов Иван Сергеевич

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В ХОДЖЕНТЕ

В Таджикистане сменился глава Россотрудничества

Прокомментировал переназначение в диалоге со Sputnik Таджикистан лично руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане, ранее возглавлявший ведомство в Таджикистане Михаил Вождаев.

"Мне грустно покидать родной Таджикистан, но тем не менее, считаю, что очень многое получилось. Очень признателен, благодарен партнерам, коллегам, друзьям за поддержку и в трудные минуты, и в минуты радости. Мы сделали много интересных проектов, надеюсь, что опыт, полученный в Таджикистане, будет использован и востребован на новом месте работы в Узбекистане", - рассказал Вождаев.



Руководитель представительства Россотрудничества в РУз отметил, что и Узбекистан, и Таджикистан - стратегические партнеры для России.



"Мы настроены работать в гуманитарной сфере: культуре, образовании, - очень интенсивно. Очень многое делается во взаимоотношениях между странами", - добавил Вождаев.



Он заметил, что ведомство будет стараться выводить эти контакты на качественно другой уровень.