|Глава РосМатрешечников (Россотрудничества) в Тадже Вождаев перебрался на аналогичную позицию в Узб
19:57 27.08.2020
Вождаев о переводе в Узбекистан: грустно покидать Таджикистан
Немного о планах на новом месте работы рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане, ранее возглавлявший ведомство в Таджикистане Михаил Вождаев
Сегодня, 26 августа, стало известно о переводе главы представительства Россотрудничества в Таджикистане Михаила Вождаева на такую же должность в Узбекистане.
И.о. главы представительства Россотрудничества в Таджикистане Иванов Иван Сергеевич
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В Таджикистане сменился глава Россотрудничества
Прокомментировал переназначение в диалоге со Sputnik Таджикистан лично руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане, ранее возглавлявший ведомство в Таджикистане Михаил Вождаев.
"Мне грустно покидать родной Таджикистан, но тем не менее, считаю, что очень многое получилось. Очень признателен, благодарен партнерам, коллегам, друзьям за поддержку и в трудные минуты, и в минуты радости. Мы сделали много интересных проектов, надеюсь, что опыт, полученный в Таджикистане, будет использован и востребован на новом месте работы в Узбекистане", - рассказал Вождаев.
Руководитель представительства Россотрудничества в РУз отметил, что и Узбекистан, и Таджикистан - стратегические партнеры для России.
"Мы настроены работать в гуманитарной сфере: культуре, образовании, - очень интенсивно. Очень многое делается во взаимоотношениях между странами", - добавил Вождаев.
Он заметил, что ведомство будет стараться выводить эти контакты на качественно другой уровень.