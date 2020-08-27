БишкекСуд восстановил партию "Кыргызстан" на выборах

20:35 27.08.2020

27 августа 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Выборы-2020. Суд встал на сторону партии "Кыргызстан"



В административном суде Бишкека завершилось рассмотрение жалобы партии "Кыргызстан" на решение ЦИК о возврате документов политической организации.



Истцы просили признать решение незаконным и восстановить партию для участия в избирательной кампании.



Председательствующая судья Чолпон Досмамбетова посчитала доводы, приведенные представителями политорганизации, достаточными и жалобу удовлетворила.



Представители ЦИК не согласны с решением суда и намерены опротестовать его в Верховном суде.



Напомним, "Кыргызстан" опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за "незначительной бумажки". Политорганизация снята с гонки решением ЦИК. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение ЦИК.