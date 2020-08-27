Бывший казахстанский Бостанлыкский район Ташобласти Узбекистана возглавил "турист" Ахмедов

20:47 27.08.2020

Хокимом Бостанлыкского района Ташкентской области утвержден Журабек Илхомович Ахмедов, сообщила пресс-служба хокимията области.



Организационный вопрос рассматривался на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов в четверг.



До этого Журабек Ахмедов работал начальником Департамента по вопросам привлечения инвестиций и развития туристской инфраструктуры Государственного комитета по развитию туризма.



С 2018 года хокимом Бостанлыкского района был Гайрат Гуламджанович Мадаминов.



В середине августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поставил задачи по созданию в районе, где расположены Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, условий для доступного, безопасного и комфортного туризма на протяжении всего года.



В качестве эксперимента на заместителя премьер-министра - председателя Государственного комитета по развитию туризма (на этой должности сейчас работает Азиз Абдухакимов) было возложено параллельное руководство Бостанлыкским районом.