Москвичка Маша съехалась с узбеком.., - Полина Алексейчук

21:47 27.08.2020

Маша съехалась с узбеком

Полина Алексейчук



30 мая 2020

Моя подружка Маша живет с узбеком. Это, конечно, нетолерантно звучит, но Маша именно так называет свои отношения: "Съехалась с узбеком".

Маша - системный аналитик. Она знает: если система становится неуправляемой, надо менять один из ее ключевых компонентов. В древнем анекдоте об этом говорилось проще: "У моего деда был бордель в Одессе, и когда у него плохо шли дела, он менял шлюх, а не переставлял кровати".



У Маши долго был муж Сергей и не было личной жизни. Она пробовала и то, и это. Эмоционально поддерживала супруга, содержала его, пока он несколько лет не работал, старалась не раздражать придирками по дому. В ответ их брак как система становился все более гомогенным - унылым, пьяным и без секса.



И тогда Маша методом перебора стала искать тот главный компонент, который сможет перевести ее жизнь на качественно новый уровень. Сменила работу, сделала тату и даже сходила на откровенную вечеринку в модный клуб. Это было забавно, но качественно ничего не поменяло. Тогда она стала решать эту проблему более радикально: развелась, отселила от себя мужа и начала заново устраивать личную жизнь.



Анализ рынка одиноких сердец показал, что выменять на нем можно только шило на мыло. Кандидаты на Машины руку, сердце и жилплощадь все как один были похожи на прошлого мужа - романтики без планов на будущее. Встречались еще жадные до секса подростки и нищие бруталы. И тогда Маша решилась на еще более дерзкий для себя шаг: расширить зону поиска там, куда ей как хорошей московской девочке путь был всегда заказан - в зону межнациональных связей.



С ней познакомился мужчина: с высшим образованием, бизнесом в сфере IT, подтянутый, остроумный. Но все это Маша видела в последнюю очередь. Дело в том, что он был узбек.



Маша съехалась с узбекомКандидаты на Машины руку, сердце и жилплощадь все как один были похожи на прошлого мужа / Фото: mos.ru / Максим Денисов

Маша родилась в московской интеллигентной семье на Новом Арбате, когда тот еще назывался проспектом Калинина. На партийных собраниях ее родители славили многонациональный состав своей Родины, но в дом к себе пускали лишь русских, евреев, украинцев и белорусов. И только с московской пропиской. Людей других национальностей рядом с собой Маша в детстве не видела.



Более того, Машино детство прошло под рассказы бабушки о том, как приезжие из южных республик мечтают охмурить какую-нибудь наивную москвичку (она так и говорила: охмурить), сделать по-быстрому ей ребенка, прописаться в квартире и привести туда десяток-другой своих родственников. В итоге Маша вышла замуж за породистого москвича. Единственным плюсом этого свойства супруга стало то, что ему было куда съехать после развода.



И только с узбеком Маша наконец-то почувствовала себя собой. Не москвичкой, не лидером мнений, не старшей по дому, а женщиной. Им с ее мужчиной есть о чем поговорить вечерами, они строят планы на будущее и даже за время карантина пару раз выезжали на природу. А еще он работает, умеет готовить, делает многое по дому и даже разобрал балкон, на котором годами валялась какая-то бабушкина рухлядь.



Конечно, Маша видит в нем личность и человека. Но, черт возьми, почему-то все это возникло в ее жизни лишь тогда, когда она решилась расширить зону поисков за пределы своей привычной национальности! Теперь она с вызовом говорит подругам: "Приду к вам в гости со своим узбеком". А те лишь рады: они не прочь встряхнуть такой наглядной конкуренцией своих мужчин образцово-славянской внешности.