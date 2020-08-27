Плюрализм по-бандеровски. Под Харьковом демо-укры расстреляли автобус с укр-оппиками

22:21 27.08.2020

Под Харьковом обстреляли автобус, есть пострадавшие



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Два человека получили ранения при обстреле автобуса в районе украинского города Люботин под Харьковом.



Как сообщили в управлении Национальной полиции Украины, автобус обстреляли из автоматов на трассе Киев-Харьков, нападавшие скрылись.



На месте инцидента находятся несколько полицейских машин и скорая, все обстоятельства устанавливаются.



Информации о погибших и захвате заложников пока нет.



Тем временем депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что радикалы атаковали автобус с участниками общественного движения "Патриоты - За Жизнь". По его словам, несколько человек были похищены или убиты.