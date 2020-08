Русский броневичок умышленным тараном сотряс мозг американским воякам в Сирии, - CNN

23:13 27.08.2020

CNN (США): американские солдаты пострадали в столкновении с военным конвоем России в Сирии

26.08.2020

Барбара Стар( Barbara Starr) и Райн Браун ( Ryan Browne)

Несколько американских военнослужащих пострадали в результате столкновения с российским военным конвоем на востоке Сирии во вторник, сообщили CNN несколько официальных лиц США.



Чиновник сообщил, что травмы были нанесены, когда один из российских автомобилей, по-видимому, намеренно столкнулся с американским автомобилем, в результате чего экипаж получил "травмы, похожие на сотрясение мозга". По первоначальным сообщениям, травмы могли получить до четырех американцев.



По словам официальных лиц, российский военный вертолет быстро и низко пролетел над районом, что часто используется военными, чтобы разогнать людей на земле.

Несмотря на то, что военное руководство США на самом высоком уровне было осведомлено об инциденте почти сразу после того, как он произошел, Пентагон до сих пор публично не признал, что американцы пострадали, сообщают правительственные источники.



Пентагон и военная коалиция под руководством США, борющиеся с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация, прим. пер.) в Сирии, не сразу ответили на запрос о комментариях по поводу инцидента.



Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли (Gen. Mark Milley) разговаривал со своим коллегой, начальником Генштаба России генералом Валерием Герасимовым по телефону в среду, сообщил пресс-секретарь Милли.



Представитель не сообщил подробностей звонка, сославшись на сложившуюся практику. Военнослужащие США в Сирии часто оказывались в непосредственной близости от российских войск, которые поддерживают сирийский режим, но считается, что это первый случай, когда американские солдаты получают травмы в столкновении с российскими войсками.



Хотя официальные лица возглавляемой США коалиции публично охарактеризовали эти взаимодействия как в основном профессиональные, рекламируя наличие механизмов разрешения конфликтов с Россией, количество столкновений увеличивается по мере продвижения российских войск в районы, откуда американцы и их местные сирийские союзники уходят после решения администрации Трампа вывести войска из района сирийско-турецкой границы.



Один чиновник подчеркнул, что инцидент во вторник произошел в установленной зоне безопасности на востоке Сирии, где на постоянной основе задействованы силы американцев и Сирийской демократической армии, добавив, что русские знают, что они обязаны регулировать спорные вопросы с США при своих операциях в этом районе.



Согласно заявлению министра обороны США Марка Эспера, на прошлой неделе он позвонил своему российскому коллеге министру обороны Сергею Шойгу, чтобы обсудить "пути обеспечения взаимного доверия и обеспечения прозрачности своих действий - с целью предотвращения несчастных случаев во время военных действий обеих стран", как следует из заявления Минобороны России.



В российском заявлении говорилось, что "разговор велся по инициативе США". Пентагон отказался выступить с заявлением о звонке, но представитель министерства обороны США подтвердил CNN, что звонок действительно имел место, не предоставив никаких дополнительных деталей.



Москва уже давно протестует против присутствия американских войск в Сирии, где они в основном работают с возглавляемыми курдами Сирийской демократической армией для борьбы с остатками сил ИГИЛ.



Россия особенно протестовала против присутствия американских и курдских сил вблизи сирийских нефтяных месторождений, которые Сирийская демократическая армия (СДА) использует для финансирования своих операций и установления своего правления. Нефтяные месторождения были местом столкновения между американскими войсками и российскими наемниками в 2018 году, когда последние пытались захватить их.



Американские военные считают, что режим в Дамаске предоставил России контракты на разработку нефтяных месторождений, находящихся под контролем возглавляемой курдами СДА, и стремится изгнать США и их местных союзников из этого региона.



Оригинал публикации: Multiple US troops injured in collision with a Russian military convoy in Syria