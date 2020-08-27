Как живет таджичка, которая после рождения пятерых детей стала самой красивой моделью Азии

00:33 28.08.2020

Парвина Саидова - девушка из Таджикистана, которая стала многодетной матерью. Но, потеряв мужа, пошла трудиться в модели, чтобы самостоятельно прокормить семью. Как же она живет сейчас?







Большая любовь



Парвина имеет очень привлекательную внешность, поэтому отбоя от женихов никогда не было. Многие молодые люди мечтали, чтобы она стала их женой. Девушка не хотела рано обзаводиться семьей, но традиции ее народа заставили выбрать жениха и сыграть свадьбу.



К счастью, замуж вышла не по принуждению, муж и жена очень сильно любили друг друга. Супруг был рад, что ему досталась такая красивая девушка. При этом сильно ревновал ее, бывало, даже запрещал выходить на улицу одной.



Но для Парвины это не было чем-то из ряда вон выходящим, ведь она - мусульманка, должна быть покорной своему мужчине.



Трагедия в жизни Парвины



Когда девушке было 18 лет, на свет появился их первый ребенок. Впоследствии она родила еще четверых детей. Из них - 3 девочки и 2 мальчика. Последнего ребенка она выносила в 25 лет.



Конечно же, она занималась только домой и детьми, обеспечивал их супруг. К тому же он был против того, чтобы жена работала, считал, что кормить семью - это чисто мужское дело.



Но однажды случилась трагедия - возлюбленный Парвины погиб. В результате вдова вскоре осталась совсем без денег, а жить дальше как-то надо было. Ведь на руках аж пятеро детей!



Пошла в модели, что прокормить семью



Так как раньше Парвина нигде не работала, она не представляла, как будет жить дальше. Подруга посоветовала ей пойти в школу телевидения. Ведь, несмотря на того, что она - многодетная мать, у нее сохранилась прекрасная фигура. Внешность девушки очень привлекательная, просто настоящее спасение в ее сложной ситуации.



Отучившись в школе телевидения, Парвине стали приходить предложения по работе. Она начала сниматься в фильмах, музыкальных клипах, а потом заключила выгодный договор с модельным агентством. В итоге девушка достигла больших высот в сфере моды, стала успешной женщиной.



Новые отношения



В жизни модели появился молодой человек, который не побоялся построить с ней отношения, несмотря на множество детей. Парвина оформила с ним официальный брак, но о супруге ничего неизвестно, так как она не афиширует сведения о нем, даже не показывает фотографии.



Единственное, говорит, что он - ее ровесник и увлекается спортом.



С появлением новых отношений девушку стали реже замечать на светских мероприятиях. Возможно, ее мужу все это не по душе.



На примере жизни Парвины все женщины должны понять, что нет никаких преград для достижения успеха. Даже если случилась какая-то трагедия, ни в коем случае нельзя опускать руки. Жизнь одна, поэтому нужно жить дальше, как бы тяжело не было.