Китай угрожает топить американские авианосцы, - В.Скосырев

00:38 28.08.2020

Вашингтон записал КНР и Россию в одну коалицию

Владимир Скосырев

27 авг. 2020



Южно-Китайское море (ЮКМ) становится ареной прямого противостояния Вашингтона и Пекина. Китай во время учений демонстративно запустил в его акваторию баллистические ракеты, в том числе так называемую убийцу авианосцев. Ответ США заключался в том, что они впервые занесли в черный список 26 китайских чиновников и компаний, причастных к строительству военных баз на спорных островах, и заявили, что будут сопротивляться экспансии КНР. Причем если принимать всерьез слова шефа Пентагона Марка Эспера, то Америке бросил вызов не только Пекин, но и Москва.



Збигнев Бжезинский, помощник президента по нацбезопасности при президенте Джимми Картере, так формулировал основную задачу внешней политики США: не допустить возникновения соперничающей сверхдержавы, которая угрожала бы интересам Америки, ее глобальному доминированию.



После Картера сменилось шесть вашингтонских администраций, но сформулированный им постулат по-прежнему во многом предопределяет курс действий Вашингтона на мировой арене.



Задача устранения Советского Союза как основного соперника была решена, но на его место вопреки ожиданиям Бжезинского и его единомышленников выдвинулся Китай. И ныне президент Дональд Трамп, хоть и не ссылаясь на стратега эпохи Картера, ставит, по существу, ту же цель: как не позволить новому грозному конкуренту столкнуть Америку с пьедестала мирового лидера. В этом плане проблему контроля над Южно-Китайским морем нельзя характеризовать как сугубо локальную. Через него, как полагают аналитики, проходит примерно пятая часть мировой морской торговли. И вот Вашингтон пошел на беспрецедентный шаг – он впервые наложил санкции, или поместил в свои черные списки 24 китайские компании и двух чиновников, которые участвуют в строительстве аэродромов, военных объектов и инфраструктуры на спорных островах ЮКМ.



Как указано в заявлении Министерства коммерции США, торговые и визовые рестрикции касаются подразделений государственной компании China Communications Construction Co, которая играет большую роль в инициативе Нового Шелкового пути. Госсекретарь США Майкл Помпео пояснил: "Нельзя позволить КНР использовать эту компанию как орудие осуществления экспансионистской повестки дня. США не прекратят действовать, пока мы не увидим, что Пекин отказался от своих насильственных операций в Южно-Китайском море".



Что касается запусков ракет Китаем, то это было частью учений Народно-освободительной армии. Во время них имитировался удар по американским военным кораблям. Как утверждает японская газета Japan Times, тем самым было направлено предупреждение США. То, что введение санкций и пуски ракет совпали по времени, это случайность. Иэн Грэм, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Сингапуре, говорит, что китайцы с помощью ракет послали "привет" американцам, которые проводили вместе с 10 партнерами крупнейшие военно-морские маневры RIMPAC у Гавайских островов.



Пекинская Global Times пишет, что эти ракеты особенно опасны для авианосцев. DF-26B имеет дальность 4 тыс. км и может быть оснащена как конвенционной, так и ядерной боеголовкой. А ракета DF-21D имеет дальность 1,8 тыс. км. Ее называют первой в мире противокорабельной баллистической ракетой. Ее, вероятно, запустили с материка.



Таковы реалии американо-китайских отношений в одном из морей, омывающих Китай. Но министр обороны США Марк Эспер, прилетев на Гавайи, поместил этот вопрос в более широкий глобальный контекст. США намерены распределять силы в Индо-Тихоокеанском регионе так, чтобы иметь возможность противостоять и Китаю, и России, сказал он. Сославшись на беседу с начальником Индо-Тихоокеанского командования США адмиралом Филиппом Дэвидсоном, Эспер пояснил, что регион находится в эпицентре соперничества держав.



Мало того что шеф американского военного ведомства записал в число закоренелых врагов Америки Россию. Он еще не без оснований указал на то, что ни Китай, ни Россия не обладают той мягкой силой, которая притягивает на сторону Америки ее многочисленных партнеров и единомышленников. Моральное преимущество Америки, по Эсперу, в том, что она отстаивает демократические ценности, права человека. Увы, в этой сфере Москве и Пекину похвастаться нечем. Россию обвиняют в том, что она уничтожает оппозиционеров, а Китай критикуют за подавление демократии в Гонконге и репрессии против нацменьшинств.



Закономерен вопрос: США собираются разбираться с Китаем и Россией поодиночке или ожидают от них совместного отпора? В беседе с "НГ" Алексей Маслов, и.о. директора Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Игра идет довольно тонкая. США хотят представить дело так, что есть некая антиамериканская коалиция в мире. Она представлена Китаем и Россией. В этом плане враг силен и очень опасен. На деле позиции Китая и России в отношении США разные. Запуск Китаем ракет говорит о готовности дать отпор США. А Россия не ведет себя в военном плане агрессивно по отношению к США. Во-вторых, нет никакого военно-политического союза России и Китая, направленного именно против США. Америка говорит о некоем фантоме, которого не существует. В преддверии выборов один из главных лозунгов Трампа будет: "США должны противостоять мировому коммунизму в лице Китая и потенциальной агрессии со стороны Китая и России".