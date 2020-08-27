ООН: мигранты из Центральной Азии создают в Европе террористические ячейки

00:39 28.08.2020

Представитель Организации объединенных наций рассказал о террористических угрозах для Европы во время пандемии



ДУШАНБЕ, 27 авг - Sputnik. Террористы заметно активизировались во время пандемии коронавируса, сообщил на встрече Совбеза заместитель генерального секретаря ООН и глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.



Так, помимо действий ИГИЛ (запрещена в России и Таджикистане) в Иране, Африке и Афганистане, наблюдается активизация террористических ячеек в Европе.



В основном радикализация и набор последователей ведется через интернет, а также ведется вербовка среди заключенных.



В докладе Генерального секретаря, который Воронков представил членам Совбеза, говорится, что в Европе "возникают террористические сети, объединяющие выходцев из Центральной Азии и Чечни". В пример приводится террористическая ячейка из граждан Таджикистана, которая действовала в Германии.



"Несколько государств Европы сообщают о растущей террористической угрозе со стороны "правого крыла воинствующего экстремизма", что требует от спецслужб пересмотра оперативных и аналитических приоритетов", - сообщил Воронков.



Он отметил, что террористы могут воспользоваться пандемией для реализации своих угроз, а социально-экономические последствия кризиса могут создать питательную среду для терроризма. Также зам. генерального секретаря ООН отметил, что нужно усилить работу по репатриации людей из Ирака и Сирии.