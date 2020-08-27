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УзбТВ критикует молодежь за "подражание Западу". Докопались к носкам и шортам
08:05 28.08.2020

На ТВ раскритиковали молодежь за "подражание Западу"
Очередной выпуск передачи "Муносабат" на телеканале "Узбекистан" был посвящен внешнему виду и поведению молодежи. Отмечалось, что короткие носки и фигурно подбритые виски у мужчин могут быть отличительным знаком гомосексуалов. Июльский флешмоб девушек против насилия сочли всплывшими на поверхность пороками.

В эфире передачи "Муносабат" ("Отношение") телеканала "Узбекистан" несколько экспертов высказались о современных тенденциях молодежной одежды. В частности, они заявили, что ношение коротких носков и выбритые виски у мужчин являются признаками гомосексуализма. Они также говорили о флешмобе, которые в начале июля устроили в Ташкенте девушки, выступающие против бытового насилия и половой дискриминации.

Начальник отдела Республиканского центра духовности и просветительства Мансур Мусаев заявил, что ношение коротких носков в Европе считается отличительным признаком гомосексуалов. Он также высказал мнение, что выбритые на висках мужчин фигуры являются символикой геев.

"Они таким образом узнают друг друга, но у нас никто об этом не знает и слепо подражают им", - сказал Мансур Мусаев.

Глава отдела центра также высказался о ношении рваной одежды. По его словам, в Древнем Риме рваную одежду носили отверженные обществом люди, а в Индии - те, кто относятся к низшей касте неприкасаемых.

Народный артист Узбекистана Едгор Саъдиев тоже высказался по поводу внешнего вида молодых людей и призвал следить за их одеждой и получением знаний.

Автор телепередачи Куддус Аъзамов поднял тему флешмоба, устроенного в Ташкенте молодыми девушками, когда они выступили с табличками против сексизма и домашнего насилия. Акции предшествовало избиение молодым человеком несовершеннолетней девушки в Фергане.

Фото: Exponaut Art Gallery.

Ведущий охарактеризовал данную акцию как "всплывшие на поверхность бесчеловечные, аморальные пороки, которые полностью противоречат национальному менталитету, обычаям и религиозным ценностям".

"Если мы сегодня не будем отчаянно бороться с ними, будем деликатничать, то завтра уже будет невозможно остановить. Коронавирус можно вылечить, но „духовный вирус" вылечить сложнее", - заявил ведущий.

Кадр передачи. Канал "Узбекистан".

Едгор Саъдиев заявил, что такие инициативы от девушек "не возникли в Узбекистане, а привезены из-за рубежа".

"Уважаемый президент на встрече с нами 4 августа 2017 года говорил, что Министерство культуры должно быть похоже на Министерство обороны, не допускать пересечение границы… не зря говорил, что мы должны ограничить выходки, которые противоречат нашим традициям и обычаям, кардинально не подходят нашей жизни", - сказал артист.

Продолжая тему, член общества пропагандистов "Просвещение" Джамиля Шермухаммедова упомянула принятый в прошлом году закон о гендерном равенстве и заявила, что документ не означает вседозволенность.

"Надписи были на русском, и складывается ощущение, будто наша культура настолько низкая и они, будучи культурными, пропагандируют новую „культуру", - заявила она. - Это еще означает то, что пришло время призвать к воспитанию, просвещению и некоторых родителей. Если понадобится, на законодательном уровне".

Начальник отдела Центр духовности и просветительства Омонбек Бутаеров, комментируя один из плакатов флешмоба "Келинка - не слуга", заявил, что невестка считается "слугой своего будущего, а не семьи".

"Она должна прийти в эту семью, принять ее ценности и служить самой себе, чтобы проложить правильный путь для своего будущего ребенка. А здесь что? К чему это приводит? Там стоят большие невидимые силы", - заявил Омонбек Бутаеров.

По его словам, такая ситуация может привести к уничтожению основы общества - семьи, что в дальнейшем приведет к разрушению поведенческих норм и исчезновению уважения к престарелым и соседям.

Источник - gazeta.uz
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