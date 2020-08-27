 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Задержан начальник самой известной колонии Казахстана "Черный беркут". Взятки от "смертников"
08:09 28.08.2020

В этой колонии содержатся приговоренные к смертной казни и к пожизненному заключению, в том числе Владислав Челах и Руслан Кулекбаев

НУР-СУЛТАН, 28 авг - Sputnik. Вечером 26 августа в Костанайской области задержали начальника учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС по Костанайской области Армана Абилева, сообщает TobolInfo.

Как отбывает наказание смертник Кулекбаев

Это учреждение известно в народе под названием "Черный Беркут", там отбывают наказание приговоренные к пожизненному лишению свободы, в том числе признанный виновным в массовом расстреле на погранпосту Арканкерген Владислав Челах и алматинский стрелок Руслан Кулекбаев.

Как живет Челах в тюрьме

Арман Абилев был назначен начальником этой колонии в декабре 2019 года.

По сообщению регионального портала, "сотрудник уголовно-исполнительной системы был задержан за получение второй части взятки в сумме 700 тысяч тенге. Вся сумма взятки составляла взятки 1 миллион тенге".

Деньги предназначались за общее покровительство осужденному, отбывающему наказание в указанном учреждении.

Источник - ru.sputniknews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598591340
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