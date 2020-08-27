Задержан начальник самой известной колонии Казахстана "Черный беркут". Взятки от "смертников"

08:09 28.08.2020

В этой колонии содержатся приговоренные к смертной казни и к пожизненному заключению, в том числе Владислав Челах и Руслан Кулекбаев



НУР-СУЛТАН, 28 авг - Sputnik. Вечером 26 августа в Костанайской области задержали начальника учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС по Костанайской области Армана Абилева, сообщает TobolInfo.



Как отбывает наказание смертник Кулекбаев



Это учреждение известно в народе под названием "Черный Беркут", там отбывают наказание приговоренные к пожизненному лишению свободы, в том числе признанный виновным в массовом расстреле на погранпосту Арканкерген Владислав Челах и алматинский стрелок Руслан Кулекбаев.



Как живет Челах в тюрьме



Арман Абилев был назначен начальником этой колонии в декабре 2019 года.



По сообщению регионального портала, "сотрудник уголовно-исполнительной системы был задержан за получение второй части взятки в сумме 700 тысяч тенге. Вся сумма взятки составляла взятки 1 миллион тенге".



Деньги предназначались за общее покровительство осужденному, отбывающему наказание в указанном учреждении.