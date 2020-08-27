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Белки - в дупла! Путин спокойно признал, что уже сформировал отряд силовиков для возможной помощи Беларуси
08:14 28.08.2020

Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Беларуси

По его словам, эти силы не будут использовать до тех пор, пока "экстремистские элементы" не начнут "поджигать машины и дома"
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости, пишет Медуза.

Путин добавил, что необходимости в применении российских сил в Беларуси пока нет. С этим согласны и в Минске, уточнил он.

"По просьбе Александра Лукашенко я сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут отправиться в Белоруссию, но пока в этом необходимости нет. Они не поедут туда, пока экстремисты не начнут поджигать машины и дома. Мы исходим из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирно. Я считаю, что белорусская милиция ведет себя достаточно сдержанно", - сообщил президент России в интервью телеканалу "Россия 24".

Путин отметил, что во время переговоров с Лукашенко они пришли к выводу, что сейчас необходимости использовать этот резерв нет, пишет РБК.
15 августа Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным об оказании помощи Минску "при первом запросе" в случае внешних военных угроз. "Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Как раз эти моменты подходят под этот договор", - заявил он.

Путин, комментируя слова Лукашенко, заявил, что "нет необходимости здесь что-то скрывать". "Там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что [...> Россия и Белоруссия должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности", - сказал он. На запрос Лукашенко Путин, по его словам, ответил, что "Россия исполнит все свои обязательства".

После выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, в Белоруссии начались акции протеста. Оппозиционные кандидаты не согласились с итогами выборов, назвав их сфальсифицированными. Согласно официальным данным, действующий президент набрал более 80% голосов избирателей, его соперники заявили, что 80% набрала Светлана Тихановская.

В первые дни силовики разгоняли участников с помощью светошумовых гранат, дубинок, слезоточивого газа и резиновых пуль. Более 7 тыс. человек были задержаны, четыре демонстранта, по данным ООН, погибли. Как сообщили в Минздраве Белоруссии, в больницах остаются 158 пострадавших.

Источник - asiaplustj.info
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