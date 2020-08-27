Пентагон намерен отомстить России за своих солдат в Сирии, - В.Мухин

08:20 28.08.2020

Как столкновение патрулей связано с недавней гибелью генерала



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



Комментируя кадры блокирования российскими военными патруля США на дороге М4 на севере Сирии, глава Пентагона Марк Эспер заявил в четверг, что США должны давать "действенный ответ" на подобные инциденты и быть готовыми "к противостоянию с Россией и Китаем по всему миру". Американцы утверждают, что россияне ранили нескольких их военнослужащих.



Как сообщают арабские СМИ, "международная коалиция во главе с США в четверг провела воздушную разведку и нанесла авиаудар по иранским объектам в Дейр-эз-Зоре". По данным официального Дамаска, силы Центрального командования США на Ближнем Востоке (CENTCOM) бомбят не только иранские, но сирийские объекты и подразделения правительственных войск.



Россия пытается, но пока никак не может помешать этому, хотя блокирование в последние месяцы военной полицией РФ немногочисленных военных патрулей США (в Сирии находится всего около 500 военнослужащих Пентагона) демонстрирует некоторую визуальную эффективность действий российских военных. Это выглядит эффектно не только для российского, но и для мирового общественного мнения, чем и воспользовался Пентагон, объявив, что инцидент на трассе М4 повлек за собой ранение военнослужащих. Однако если судить по кадрам, которые демонстрируют СМИ, столкновение американской бронированной машины с российским БТРом происходило по касательной.



Объективные данные показывают, что США, захватив к востоку от Евфрата основные источники энергоресурсов, стремятся как можно сильнее обезопасить себя. Побывавший в Анкаре специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил о том, что "военная фаза сирийского конфликта должна быть завершена, режим не должен получить новые территории". США ищут новых союзников для завершения кампании в Сирии и признания статус-кво границ. Таким союзником для Вашингтона выступают не только курды, но и Турция, пытающаяся за счет Идлиба расширить свою территорию.



Со стороны России также происходит некоторое наращивание военной группировки в Сирии. На авиабазу Хмеймим на днях приземлилось сразу семь военно-транспортных самолетов Ил-76. После гибели 18 августа в Дейр-эз-Зоре российского генерал-майора Вячеслава Гладких сирийская армия и ее союзники при непосредственном участии ВКС РФ и Сил спецопераций провели масштабную боевую операцию. Уничтожено более 300 боевиков.



Но кто стоит за организацией убийства генерала, так до конца и не выяснено. МО РФ сообщает, что большинство боевиков на месте, где погиб Гладких, "появились в этом районе после так называемой амнистии, проведенной подконтрольной США автономной администрацией северо-востока Сирии". Военное ведомство РФ акцентирует внимание на том, что "банды ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство". – "НГР") пополняются в сирийской пустыне боевиками, подготовленными на оккупированных США территориях зоны Эт-Танф и сирийского Заевфратья". "Совершая диверсии на транспортных коммуникациях и акты саботажа на объектах нефтегазовой отрасли Сирии, нападая на патрули и посты сирийской армии, боевики дестабилизируют обстановку в регионе", – говорится в сообщении.



В связи с этим выдвигаются предположения, что американцы косвенно причастны к гибели российского военного. Жесткие ответные шаги РФ по отношению к ним продемонстрированы. Но ожидается, что поступит от Вашингтона и свой ответ. Госсекретарь США Майкл Помпео 31 июля, выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, заявил, что "гибель 300 граждан России в Сирии стала "предупреждением" Москве о том, что угроза безопасности США может повлечь за собой последствия". Госсекретарь не уточнил, какой инцидент он имел в виду. Однако, по данным СМИ, множество сотрудников частной военной компании предположительно погибли в результате американского авиаудара в феврале 2018 года рядом с сирийским городом Хашам.