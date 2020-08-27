Таджикистан первым в ЦА соорудил "Единое окно для международной торговли". Все играемся

08:22 28.08.2020

В Таджикистане запускают Единое окно для международной торговли

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Это будет первая подобная практика среди стран Центральной Азии



С 1 сентября этого года в республике заработает Единое окно по оформлению экспортных, импортных и транзитных процедур, сообщает Таможенная служба при правительстве страны.



В ведомстве отмечают, что при разработке системы не был использован международный опыт, и программное обеспечение является чисто национальным.



Более того, подчеркивают в Таможенной службе, это первая подобная практика среди стран Центральной Азии.



Отмечается, что система предполагает переход делопроизводства при оформлении экспортных, импортных и транзитных процедур с бумажного на электронный носитель. Система обеспечивает доступ к 22 разрешительным документам 11 государственных органов и организаций.



Управлять системой будет созданная при Таможенной службе ГУП ""Центр Единого окна".



В Концепции формирования "Единого окна" говорится, что в стране действует сложная, частично дублируемая государственная разрешительная система экспортно-импортных операций. Участники международной торговли для соблюдения таможенного законодательства республики вынуждены предоставлять большое количество различных документов и информации госорганам.



В документе говорится, что зачастую госорганы устанавливают свои правила и выдвигают собственные условия, что увеличивает материальные издержки импортеров и экспортеров. В итоге, они перекладываются на конечных потребителей высокой стоимостью товаров, и услуг.



Чтобы упростить внешнюю торговлю, и снизить издержки импортеров и экспортеров, было решено внедрить механизм "Единого окна".



Что это такое?

Система "Единого окна" призвана ускорить и упростить обмен информацией между вовлеченными органами и субъектами внешнеэкономической деятельности, в процессе оформления экспортно-импортных и транзитных операций.

Данная система получает информацию в бумажной или электронной форме, распространяет эту информацию среди всех соответствующих государственных органов и координирует меры контроля в целях предупреждения возникновения ненужных препятствий в цепочке предоставления услуг по логистике.



Этот механизм позволит экспортерам и импортерам предоставлять требуемые госорганами типовые документы только в одном месте, в единой форме, и одному агентству.



Таким агентством является Государственное унитарное предприятие "Центр Единого окна", при Таможенной службе.



Чем будет заниматься Окно?

Основными функциями системы "Единого окна" являются:



- предоставление общей информации и консультаций;



- предоставление регистрационных данных субъектов внешнеэкономической деятельности вовлеченными органами;



- получение от пользователей системы Единого окна соответствующих документов, для их последующей передачи вовлеченным органам, для получения разрешительных документов;



- обеспечение обмена документами, данными и сообщениями между вовлеченными органами, а также между вовлеченными органами и субъектами внешнеэкономической деятельности;



- предоставление статистической информации и отчетов правительству и другими заинтересованным сторонам;



- сбор и хранение документов, используемых для оформления импортных, экспортных, и транзитных процедур в электронном, и традиционном форматах;



- публичное размещение нормативных, правовых и других документов в сфере внешнеэкономической деятельности;



- предоставление возможности произвести оплату за услуги вовлеченных органов.



Регистрация

Процедура регистрации включает в себя предоставление установленных данных о пользователе.



После подтверждения сведений о пользователе, система регистрирует субъект внешнеэкономической деятельности путем присвоения ему логина, пароля и предоставления электронной цифровой подписи.



Доступ к информации через web-сайт

Система Единого окна через web-сайт (https://www.swcustoms.tj) предоставляет пользователям доступ к полной базе всех нормативных правовых актов и другой информации, связанной с экспортно-импортными и транзитными операциями, в том числе, описание выполнения данных процедур.



Пользователь должен ввести код товара в систему, и получить в ответ список документов, необходимых для таможенного оформления, с указанием сроков их выдачи и стоимости.



В случае если пользователю неизвестен код, он может воспользоваться системой поиска, которая предоставит ему возможность определить код по названию и описанию товара.



Если в течение установленных временных рамок, разрешительные документы не будут выданы, или не будет олучен официальный отказ, система автоматически проинформирует о ситуации сотрудника, вовлеченного органа, ответственного за весь процесс выдачи разрешительных документов.



В сообщении будут указаны номер транзакции, тип документа, срок начала процесса рассмотрения выдачи разрешительных документов, а также фамилия сотрудника, допустившего нарушение.



Система Единого окна принимает платежи за выдачу разрешительных документов. Платеж может быть проведен наличными или перечислением на счет, с помощью системы электронных платежей. Полученные платежи распределяются среди вовлеченных органов в установленные сроки и с установленной периодичностью, согласно оказываемым услугам.