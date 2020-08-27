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Таджикистан первым в ЦА соорудил "Единое окно для международной торговли". Все играемся
08:22 28.08.2020

В Таджикистане запускают Единое окно для международной торговли
Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

Это будет первая подобная практика среди стран Центральной Азии

С 1 сентября этого года в республике заработает Единое окно по оформлению экспортных, импортных и транзитных процедур, сообщает Таможенная служба при правительстве страны.

В ведомстве отмечают, что при разработке системы не был использован международный опыт, и программное обеспечение является чисто национальным.

Более того, подчеркивают в Таможенной службе, это первая подобная практика среди стран Центральной Азии.

Отмечается, что система предполагает переход делопроизводства при оформлении экспортных, импортных и транзитных процедур с бумажного на электронный носитель. Система обеспечивает доступ к 22 разрешительным документам 11 государственных органов и организаций.

Управлять системой будет созданная при Таможенной службе ГУП ""Центр Единого окна".

В Концепции формирования "Единого окна" говорится, что в стране действует сложная, частично дублируемая государственная разрешительная система экспортно-импортных операций. Участники международной торговли для соблюдения таможенного законодательства республики вынуждены предоставлять большое количество различных документов и информации госорганам.

В документе говорится, что зачастую госорганы устанавливают свои правила и выдвигают собственные условия, что увеличивает материальные издержки импортеров и экспортеров. В итоге, они перекладываются на конечных потребителей высокой стоимостью товаров, и услуг.

Чтобы упростить внешнюю торговлю, и снизить издержки импортеров и экспортеров, было решено внедрить механизм "Единого окна".

Что это такое?
Система "Единого окна" призвана ускорить и упростить обмен информацией между вовлеченными органами и субъектами внешнеэкономической деятельности, в процессе оформления экспортно-импортных и транзитных операций.
Данная система получает информацию в бумажной или электронной форме, распространяет эту информацию среди всех соответствующих государственных органов и координирует меры контроля в целях предупреждения возникновения ненужных препятствий в цепочке предоставления услуг по логистике.

Этот механизм позволит экспортерам и импортерам предоставлять требуемые госорганами типовые документы только в одном месте, в единой форме, и одному агентству.

Таким агентством является Государственное унитарное предприятие "Центр Единого окна", при Таможенной службе.

Чем будет заниматься Окно?
Основными функциями системы "Единого окна" являются:

- предоставление общей информации и консультаций;

- предоставление регистрационных данных субъектов внешнеэкономической деятельности вовлеченными органами;

- получение от пользователей системы Единого окна соответствующих документов, для их последующей передачи вовлеченным органам, для получения разрешительных документов;

- обеспечение обмена документами, данными и сообщениями между вовлеченными органами, а также между вовлеченными органами и субъектами внешнеэкономической деятельности;

- предоставление статистической информации и отчетов правительству и другими заинтересованным сторонам;

- сбор и хранение документов, используемых для оформления импортных, экспортных, и транзитных процедур в электронном, и традиционном форматах;

- публичное размещение нормативных, правовых и других документов в сфере внешнеэкономической деятельности;

- предоставление возможности произвести оплату за услуги вовлеченных органов.

Регистрация
Процедура регистрации включает в себя предоставление установленных данных о пользователе.

После подтверждения сведений о пользователе, система регистрирует субъект внешнеэкономической деятельности путем присвоения ему логина, пароля и предоставления электронной цифровой подписи.

Доступ к информации через web-сайт
Система Единого окна через web-сайт (https://www.swcustoms.tj) предоставляет пользователям доступ к полной базе всех нормативных правовых актов и другой информации, связанной с экспортно-импортными и транзитными операциями, в том числе, описание выполнения данных процедур.

Пользователь должен ввести код товара в систему, и получить в ответ список документов, необходимых для таможенного оформления, с указанием сроков их выдачи и стоимости.

В случае если пользователю неизвестен код, он может воспользоваться системой поиска, которая предоставит ему возможность определить код по названию и описанию товара.

Если в течение установленных временных рамок, разрешительные документы не будут выданы, или не будет олучен официальный отказ, система автоматически проинформирует о ситуации сотрудника, вовлеченного органа, ответственного за весь процесс выдачи разрешительных документов.

В сообщении будут указаны номер транзакции, тип документа, срок начала процесса рассмотрения выдачи разрешительных документов, а также фамилия сотрудника, допустившего нарушение.

Система Единого окна принимает платежи за выдачу разрешительных документов. Платеж может быть проведен наличными или перечислением на счет, с помощью системы электронных платежей. Полученные платежи распределяются среди вовлеченных органов в установленные сроки и с установленной периодичностью, согласно оказываемым услугам.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598592120
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