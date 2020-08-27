"Желтые жилеты" готовят решающее сентябрьское наступление. Свернем шею Макрону! - Венсан Брессон

09:01 28.08.2020

27 августа 2020 г.

Венсан Брессон | Slate.fr

12 сентября ознаменует возвращение "желтых жилетов"?

"Сидящее в засаде движение надеется, что возобновление профсоюзной и политической деятельности после каникул пойдет ему на пользу и к нему снова прислушаются", - пишет Slate.fr.



"(...) Конечно, проводившееся по субботам движение выдохлось, и круговые перекрестки постепенно опустели. Но коронавирус прошелся и там, поэтому многие теперь рассчитывают на то, что им удастся раздуть все еще раскаленные угли одного из самых важных социальных недовольств Пятой республики. Ради этого протестующие снова назначили встречу 12 сентября. Разумеется, в субботу", - указывает журналист.



"Референдум гражданской инициативы, восстановление налога на имущество, снижение налогов на предметы первой необходимости... Почти через два года после начала мобилизации "желтые жилеты" по большей части не выиграли дело в плане удовлетворения своих требований", - комментирует автор статьи.



"(...) Следует признать, что общественное мнение по-прежнему близко к нашим требованиям, - говорит Жером Родригес, стоящий у истоков инициативы собраться 12 сентября. - С приближением кризиса даже люди, которые преуспевали в финансовом отношении и никогда не испытывали трудностей, теперь терпят неудачу".



"Идеолог "желтых жилетов" делает ставку на то, что с наступлением санитарного кризиса движение стало более актуальным, чем когда-либо, - отмечается в статье. "Это только подтвердило то, что мы раскачивали в течение двух лет. Ковид стал нашим лучшим союзником. Он доказал правоту наших слов о деградации системы здравоохранения и ограничениях капиталистической системы", - утверждает он.



"Раздражение, возможно, даже усилилось с приходом эпидемии и усилением социального неравенства, которое она породила. Во всяком случае, такое мнение разделяют многие "желтые жилеты": "Недовольство расширилось с разоблачением лжи правительства и его медийных, фармацевтических или финансовых союзников, из-за их преступной решимости сократить количество коек в больницах и разрушить нашу систему здравоохранения. И, несмотря на прибыль и миллиарды, предоставленные большим компаниям, увольнения лишь ускорились!"- выкрикивает Сабина, которая живет в Монпелье.



(...) Жером Родригес не хочет, чтобы его призыв ограничивался "желтыми жилетами": "Не нужно быть сектантами. Цель мобилизации 12 сентября - приветствовать всех и собрать вместе всех недовольных граждан".



"Широкая мобилизация - это то, чего хотят "желтые жилеты", занимающие круговой перекресток в районе Пре-д"Арен в Монпелье. Но они считают, что движение не должно ограничиваться столицей: "Это касается не только "желтых жилетов", но и всех, кто хочет выразить свое недовольство или негодование по отношению к власти. Это призыв митинговать повсюду, а не только в Париже, поэтому в этот день мы будем стоять на круговом перекрестке и призываем всех присоединиться к нам там", - настаивает Сабина.



"Пока еще далеко до бурных событий ноября 2018 года, однако некоторые знаки наводят на мысль о том, что возможна вторая волна во время возобновления профсоюзной и политической деятельности после каникул", - пишет Slate.fr.



"(...) Мы занимаем круговые перекрестки уже двадцать один месяц. Мы никогда не отступали, разве что во время карантина, конечно. Мы по-прежнему активны в своей борьбе", - поясняет Сабина.



"(...) Как и раньше, в публикациях в социальных сетях просят вновь поставить "желтые жилеты" на приборную доску автомобилей, чтобы сделать движение заметным", - говорится в статье.



"(...) Была даже создана группа самопомощи в Facebook, посвященная исключительно митингу, чтобы помочь как можно большему количеству демонстрантов добраться до столицы. На данный момент она объединяет чуть более 800 человек", - указывает Брессон.



"На данный момент мероприятие, которое состоится 12 сентября, в Facebook собирает 2000 участников и 6 400 заинтересованных - довольно скромная цифра, но все же больше, чем в прошлые субботы. Пока еще слишком мало надежд на возвращение, но у "желтых жилетов" осталось еще две недели", - отмечает Slate.fr.



"(...) Чтобы избежать разброса и непонимания среди широкой публики, главный "желтый жилет" Жером Родригес хочет перейти к делу и сосредоточиться "вокруг трех требований: установление реальной демократии, улучшение жизни и отмена привилегий".



"Эти лозунги получили поддержку потенциального кандидата на следующих президентских выборах Жана-Мари Бигара. "Пусть все французы встретятся там без всякого насилия, все те, кто недоволен, все те, кто оказался в трудном положении, и я буду во главе этого шествия в компании моего друга Жерома Родригеса", - объявил актер-комик в видео, распространенном в социальных сетях.



"В уравнении, раскрывающем успех или провал митинга, остается одна неизвестная: где будет при этом эпидемия Covid-19? - задумывается автор статьи. - В любом случае, отвечает Жером Родригес, он и его единомышленники наденут маску, являющуюся предметом многих споров в кругах "желтых жилетов". "Мы придем с маской, вот и все. Я не эксперт в этом вопросе", - уклончиво говорит он.



Источник: Slate.fr