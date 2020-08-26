Почему клопы занимаются сексом непрерывно 10 суток, - озабочена Suddeutsche Zeitung

09:08 28.08.2020

26 августа 2020 г.

Катрин Блават | Süddeutsche Zeitung

Долгое удовольствие клопов

"Некоторые виды насекомых могут непрерывно спариваться в течение десяти дней. Биологи гадают, почему этот процесс длится так долго", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.



Щитник зеленый древесный знает, как лучше распорядиться своим временем. "Процесс непрерывного спаривания этих насекомых порой может длиться целых десять дней. Не менее выносливыми являются клопы-солдатики, которые в некоторых случаях могут совокупляться в течение семи с половиной дней. Впрочем, обоим видам клопов не всегда нужно так много времени, иногда они заканчивают свое дело и за несколько минут", - отмечает издание.



"Биологи пытаются разгадать такие разные привычки. Кто или что играет решающую роль в том, будет ли спаривание похотливых насекомых длиться лишь несколько минут или дольше недели? Гарантирует ли более продолжительное совокупление больший успех в размножении? Ответы на эти вопросы команда Мэттью Сирса из Университета Элон в Северной Каролине попыталась получить от так называемого тыквенного клопа (Behavioural Processes). Спаривание этих насекомых может длиться от двух минут до 23 часов".



"Во время спаривания сцепившиеся друг с другом самка и самец являются легкой добычей для потенциальных хищников. И если у подобного поведения есть такие значительные недостатки, то, по предположению ученых, с другой стороны, оно должно иметь и существенные преимущества, иначе в ходе эволюции такое поведение исчезло бы", - поясняет издание.



В случае с тыквенным клопом продолжительное совокупление, как показало исследование, удивительным образом оказалось не связанным с большим успехом в размножении. "Исследователи изучили время совокупления нескольких пар клопов и количество откладываемых ими яиц. В среднем спаривание длилось около 4 часов, однако наблюдались большие различия - от 2 минут до 23 часов. Тем не менее количество произведенных яиц от этого не зависело. Решающим было лишь то, была ли голодна самка: упитанные насекомые откладывали значительно больше яиц, чем голодающие".



"Какие же преимущества дает клопам долгое совокупление? Возможно, таким образом самка защищается от посягательств других самцов - оба пола этих насекомых являются весьма похотливыми. Сирс и его коллеги неоднократно наблюдали, как самка сбрасывала с себя готового к спариванию самца или бежала от него. В этой связи представляется возможным, что самки клопа предпочитают крайне продолжительное совокупление со всеми его опасностями, нежели более короткое спаривание с разными самцами".



Самец в свою очередь может быть заинтересован в долгом совокуплении потому, что так он не дает шанса своим конкурентам. Впрочем, пишут авторы исследования, чтобы более подробно изучить возможные причины, необходимо выяснить, кто из партнеров первым заканчивает спаривание, передает Süddeutsche Zeitung.



Источник: Süddeutsche Zeitung