 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.08.2020
13:30  ЦИК Киргизии продолжает выдавать депутатские мандаты каким-то ротозеям. Срок каденции - 1 месяц и 3 дня
13:17  В Кабуле тяжело ранена террористами известная киноактриса и феминистка Саба Сахар
13:09  Грузинская дем-шиза официально выдвигает Саакашвили на пост Груз-премьер-министра
12:36  В Узбе досрочно освободили "раскаявшегося" имама ваххабитов Фахриддинова
12:07  Понижают лохматость. В Туркмении опять ретушируют официальные портреты Аркадага
11:36  Врид губернатора (хокима) Бухарской области Узбекистана назначен Фарход Умаров
10:55  СССР подарил Китаю уйгурскую сепаратистскую проблему, - Дм.Бавырин

09:39  Казахстанцы отчислили в КазФОМС 400 млрд тенге. На новые "Лексусы" всем келинкам не хватит?
09:28  Выгнан на пенсию влиятельный "южанин" вице-спикер Сената Казахстана Бекназаров
09:17  Командующим Силами особого назначения Службы Госохраны Казахстана стал особо верный Елбасы нукер из племени дулат - Ардак Ашимбекулы
09:08  Почему клопы занимаются сексом непрерывно 10 суток, - озабочена Suddeutsche Zeitung
09:01  "Желтые жилеты" готовят решающее сентябрьское наступление. Свернем шею Макрону! - Венсан Брессон
08:25  Японский премьер С.Абэ через пару часов объявит об отставке. Замучен язвой
08:22  Таджикистан первым в ЦА соорудил "Единое окно для международной торговли". Все играемся
08:20  Пентагон намерен отомстить России за своих солдат в Сирии, - В.Мухин
08:14  Белки - в дупла! Путин спокойно признал, что уже сформировал отряд силовиков для возможной помощи Беларуси
08:09  Задержан начальник самой известной колонии Казахстана "Черный беркут". Взятки от "смертников"
08:05  УзбТВ критикует молодежь за "подражание Западу". Докопались к носкам и шортам
00:39  ООН: мигранты из Центральной Азии создают в Европе террористические ячейки
00:38  Китай угрожает топить американские авианосцы, - В.Скосырев
00:33  Как живет таджичка, которая после рождения пятерых детей стала самой красивой моделью Азии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстанцы отчислили в КазФОМС 400 млрд тенге. На новые "Лексусы" всем келинкам не хватит?
09:39 28.08.2020

В Фонд медицинского страхования поступило порядка 398,8 млрд тенге. Пятая часть от всех средств, поступивших в ФСМС принадлежит Алматы, передает корреспондент МИА "Казинформ". НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Кому вернули статус застрахованности в системе ОСМС Два спецЦОНа будут работать в выходные для регистрации авто из Армении в Алматы "Бюджет участия": сбор заявок открыт в Алматы, по 800 млн тенге на район Центр по выявлению и поддержке одаренных детей откроют в Алматы "В целом, с 1 июля 2017 года по 30 июля 2020 года общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 77,4 млрд тенге за 1,7 млн. человек. Основная часть поступлений или свыше 65,6 млрд тенге – это отчисления работодателей, остальные 11,8 млрд тенге - взносы индивидуальных предпринимателей и лиц работающих по договорам гражданско-правового характера", - отметил директор филиала по города Алматы НАО "Фонд социального медицинского страхования" Тлеухан Абилдаев. Как сообщил спикер, с каждым месяцем наблюдается рост плательщиков ЕСП. "Единый совокупный платеж за себя с начала 2019 года оплатили свыше 192 тысяч самозанятых алматинцев на сумму 294,7 млн тенге",- обозначил Тлеухан Абилдаев.

Источник - inform.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598596740
Новости Казахстана
- Елбасы и Президент РК обсудили дальнейшее развитие страны в посткризисный период
- Рабочий график главы государства
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Первый Президент Казахстана удостоен статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний"
- "КазМунайГаз", "Казпочта" и другие: почему нацкомпании оказались не готовы к кризису
- В высшей школе слишком много нерешенных проблем
- Геннадий Балаев награжден орденом "Парасат"
- СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему
- "Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  