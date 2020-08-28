Казахстанцы отчислили в КазФОМС 400 млрд тенге. На новые "Лексусы" всем келинкам не хватит?

09:39 28.08.2020

В Фонд медицинского страхования поступило порядка 398,8 млрд тенге. Пятая часть от всех средств, поступивших в ФСМС принадлежит Алматы, передает корреспондент МИА "Казинформ". НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Кому вернули статус застрахованности в системе ОСМС Два спецЦОНа будут работать в выходные для регистрации авто из Армении в Алматы "Бюджет участия": сбор заявок открыт в Алматы, по 800 млн тенге на район Центр по выявлению и поддержке одаренных детей откроют в Алматы "В целом, с 1 июля 2017 года по 30 июля 2020 года общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 77,4 млрд тенге за 1,7 млн. человек. Основная часть поступлений или свыше 65,6 млрд тенге – это отчисления работодателей, остальные 11,8 млрд тенге - взносы индивидуальных предпринимателей и лиц работающих по договорам гражданско-правового характера", - отметил директор филиала по города Алматы НАО "Фонд социального медицинского страхования" Тлеухан Абилдаев. Как сообщил спикер, с каждым месяцем наблюдается рост плательщиков ЕСП. "Единый совокупный платеж за себя с начала 2019 года оплатили свыше 192 тысяч самозанятых алматинцев на сумму 294,7 млн тенге",- обозначил Тлеухан Абилдаев.