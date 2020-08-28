 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.08.2020
13:30  ЦИК Киргизии продолжает выдавать депутатские мандаты каким-то ротозеям. Срок каденции - 1 месяц и 3 дня
13:17  В Кабуле тяжело ранена террористами известная киноактриса и феминистка Саба Сахар
13:09  Грузинская дем-шиза официально выдвигает Саакашвили на пост Груз-премьер-министра
12:36  В Узбе досрочно освободили "раскаявшегося" имама ваххабитов Фахриддинова
12:07  Понижают лохматость. В Туркмении опять ретушируют официальные портреты Аркадага
11:36  Врид губернатора (хокима) Бухарской области Узбекистана назначен Фарход Умаров
10:55  СССР подарил Китаю уйгурскую сепаратистскую проблему, - Дм.Бавырин

09:39  Казахстанцы отчислили в КазФОМС 400 млрд тенге. На новые "Лексусы" всем келинкам не хватит?
09:28  Выгнан на пенсию влиятельный "южанин" вице-спикер Сената Казахстана Бекназаров
09:17  Командующим Силами особого назначения Службы Госохраны Казахстана стал особо верный Елбасы нукер из племени дулат - Ардак Ашимбекулы
09:08  Почему клопы занимаются сексом непрерывно 10 суток, - озабочена Suddeutsche Zeitung
09:01  "Желтые жилеты" готовят решающее сентябрьское наступление. Свернем шею Макрону! - Венсан Брессон
08:25  Японский премьер С.Абэ через пару часов объявит об отставке. Замучен язвой
08:22  Таджикистан первым в ЦА соорудил "Единое окно для международной торговли". Все играемся
08:20  Пентагон намерен отомстить России за своих солдат в Сирии, - В.Мухин
08:14  Белки - в дупла! Путин спокойно признал, что уже сформировал отряд силовиков для возможной помощи Беларуси
08:09  Задержан начальник самой известной колонии Казахстана "Черный беркут". Взятки от "смертников"
08:05  УзбТВ критикует молодежь за "подражание Западу". Докопались к носкам и шортам
00:39  ООН: мигранты из Центральной Азии создают в Европе террористические ячейки
00:38  Китай угрожает топить американские авианосцы, - В.Скосырев
00:33  Как живет таджичка, которая после рождения пятерых детей стала самой красивой моделью Азии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Врид губернатора (хокима) Бухарской области Узбекистана назначен Фарход Умаров
11:36 28.08.2020

Назначен исполняющий обязанности хокима Бухарской области

Президент Узбекистана подписал указ о назначении Фархада Умарова исполняющим обязанности хокима Бухарской области, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Ранее он занимал должность первого заместителя хокима Бухарской области по вопросам финансов, экономики и сокращению бедности.

Напомним, что 22 августа от коронавируса скончался предыдущий исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов. Он был назначен на эту должность в конце февраля этого года.

Темир Исаев

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598603760
Новости Казахстана
- Елбасы и Президент РК обсудили дальнейшее развитие страны в посткризисный период
- Рабочий график главы государства
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Первый Президент Казахстана удостоен статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний"
- "КазМунайГаз", "Казпочта" и другие: почему нацкомпании оказались не готовы к кризису
- В высшей школе слишком много нерешенных проблем
- Геннадий Балаев награжден орденом "Парасат"
- СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему
- "Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  