Врид губернатора (хокима) Бухарской области Узбекистана назначен Фарход Умаров

11:36 28.08.2020

Назначен исполняющий обязанности хокима Бухарской области



Президент Узбекистана подписал указ о назначении Фархада Умарова исполняющим обязанности хокима Бухарской области, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Ранее он занимал должность первого заместителя хокима Бухарской области по вопросам финансов, экономики и сокращению бедности.



Напомним, что 22 августа от коронавируса скончался предыдущий исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов. Он был назначен на эту должность в конце февраля этого года.



Темир Исаев