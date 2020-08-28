Понижают лохматость. В Туркмении опять ретушируют официальные портреты Аркадага

12:07 28.08.2020

В Туркменистане на портретах президенту Бердымухамедову укорачивают длину волос, - СМИ

Туркменистан, общество 9:51, 28 августа 2020 Просмотров: 9541КыргызчаEnglish



CentralAsia (TM) - В Туркменистане возобновлено обновление портретов президента Гурбангулы Бердымухаммедова. На этот раз реставрация портретов президента была связана с изменением длины волос и цвета ковра на заднем плане.



О начале замены президентских портретов 26 августа сообщили корреспонденты Радио Азатлык в Туркменистане.



"К началу сентября во всех госструктурах меняют портреты президента. Теперь цвет ковра на портрете должен быть красным, да и волосы президента тоже изменились. Волосы у него теперь короткие, изменился и цвет волос", - отмечает корреспондент.



Другой корреспондент Азатлыка сообщает о том, как проходит замена портретов а Марыйском велаяте: "К 1 сентября все учреждения Марыйского велаята должны полностью заменить портреты президента, висящие в кабинетах. На новом портрете ковер за президентом должен быть красным, раньше ковер был белым. У президента волосы короче, чем раньше, поэтому снимки нужно обновить".



По его словам, из-за закрытия магазинов, в том числе торгующих канцелярскими товарами людям приходится покупать портреты президента в провинциальной типографии. Средняя цена портрета - 20 манатов ($5,7 по курсу ЦБ). Постепенно меняют и портреты на улицах.



В Туркменистане портреты президента присутствуют во всех учреждениях и предприятиях, а также в общественных местах. Портреты обновляются регулярно, в том числе в связи с изменением внешности президента.



Учреждения страны обязаны покупать и развешивать новые портреты президента. Покупка и замена старых президентских портретов на новые осуществляется за счет сотрудников учреждений, а в средних школах еще за счет учеников.



Внешний вид Президента Гурбангулы Бердымухаммедова изменился за последние два года. В августе 2018 года волосы Бердымухаммедова внезапно поседели. В связи с этим в январе 2019 года госструктурам, школам, детским садам и университетам было предписано заменить портреты президента.



Последний раз госпредприятия совершали замену портретов президента в январе нынешнего года. После этого, в начале августа, президент Бердымухаммедов выступал на государственном телевидении, в газетах и журналах с более короткими волосами, чем раньше. Теперь, к началу сентября, все ведомства обязаны обновить портреты президента.