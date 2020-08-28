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В Узбе досрочно освободили "раскаявшегося" имама ваххабитов Фахриддинова
12:36 28.08.2020

В Узбекистане бывшего имама - "духовного лидера ваххабитов" досрочно выпустили из тюрьмы
Август 28, 2020

Бывшего имама ташкентской мечети "Ходжа Нуриддин" Рухиддина Фахриддинова, отбывавшего наказание в колонии-поселении №14 в Зангиатинском районе Ташкентской области, 27 августа досрочно выпустили на свободу. По информации, полученной от родственников, Фахриддинов вышел на свободу на два года раньше срока после того, как написал письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзияеву с просьбой о помиловании. Рухиддин Фахриддинов был осужден в 2006 году по ряду тяжких статей УК республики.

Как говорят родственники Рухиддина Фахриддинова, он был освобожден утром 27 августа, на два года и три месяца раньше срока.

– Он сейчас в пути, еще не приехал домой. Срок его заключения составлял 17 лет, но его выпустили на 2 года и 3 месяца раньше срока. У него брали письмо, в котором он просил президента о помиловании, – сказал Радио Озодлику (Узбекской редакции Радио Свободная Европа/ Радио Свобода) в беседе без микрофона один из родственников бывшего имама.

По словам родственников, в колонию-поселение, где отбывал наказание Фахриддинов, приехали местные тележурналисты, которые снимают на камеру процесс освобождения бывшего имама и его возвращение домой.

Напомним, что 53-летний Рухиддин Фахриддинов летом 2006 года был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158 ("Посягательства на президента Республики Узбекистан"), 159 ("Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан"), 242 ("Организация преступного сообщества") и 244 ("Массовые беспорядки") Уголовного кодекса республики и приговорен к 17 годам тюрьмы.

По данным правоохранительных органов Узбекистана, в середине 90-х годов прошлого века Рухиддин Фахриддинов стал духовным лидером различных экстремистских течений, в частности, течения "ваххабизм", задачей которых было построение исламского государства.

В суде ими было заявлено, что Рухиддин Фахриддинов является одним из духовных лидеров течения "ваххабизм" в Узбекистане.

Однако родственники Фахриддинова отрицали его причастность к экстремистским течениям.

Рухиддин Фазлиддинов, являющийся сыном министра сельского хозяйства Узбекского ССР Фазлиддина Фахриддинова, окончил факультет арабской филологии Ташкентского государственного института востоковедения.

В 1989-90 годах в рамках программы по обмену студентами учился в Кувейте.

С 1992 года на протяжении пяти лет являлся имам-хатибом столичной мечети "Ходжа Нуриддин".

По словам знакомых и родственников Рухиддина Фахриддинова, именно в тот период он подвергся давлению со стороны властей и в 1997 году был вынужден подать в отставку с должности главного имама ташкентской мечети.

Спустя немного времени Фахриддинов уехал в Казахстан. В 1998 году он был объявлен в розыск Министерством внутренних дел Узбекистана.

Спустя семь лет после объявления в розыск, 24 ноября 2005 года Рухиддин Фахриддинов, бывший муэдзин мечети "Тухтабой" Абдурахман Ибрагимов, делопроизводитель мечети Абдурауф Халмурадов, а также еще девять узбекистанских мусульман были арестованы в ходе совместной операции правоохранительных органов Узбекистана и Казахстана, проведенной в городе Шымкенте.

Международные правозащитные организации признали Рухиддина Фахриддинова узником совести.

Радио Озодлик

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598607360
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