Грузинская дем-шиза официально выдвигает Саакашвили на пост Груз-премьер-министра

13:09 28.08.2020

Грузинская оппозиция собралась выдвинуть Саакашвили в премьеры Грузии

28 августа 2020, Дмитрий Александров,



Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" выдвинет его кандидатом в премьер-министры страны в преддверии выборов в парламент, которые пройдут 31 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.



Как заявил телекомпании "Имеди" председатель парламентской фракции "националов" Роман Гоциридзе, "7 сентября официально стартует наша предвыборная кампания, и Саакашвили будет представлен кандидатом в премьер-министры наряду с персональным составом теневого кабинета".



По его словам, экс-президент Грузии, ныне – гражданин Украины и глава украинского исполкома реформ Саакашвили твердо решил продолжить политическую карьеру в Грузии.



Накануне министр юстиции Теа Цулукиани заявила, что в случае возвращения на родину экс-президент будет взят под стражу.



"Будем только приветствовать, если он найдет в себе силы вернуться. На границе его ждет процедура задержания и, конечно, место заключения, так как он разыскивается и в отношение него вынесен не один приговор", – сказала министр.



Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин этой страны Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий, заявил о возвращении в Грузию, которую покинул семь лет назад.



"Я возвращаюсь", – заявил он в социальных сетях.



Участие в выборах иностранных граждан не разрешено грузинскими законами.