|ЦИК Киргизии продолжает выдавать депутатские мандаты каким-то ротозеям. Срок каденции - 1 месяц и 3 дня
13:30 28.08.2020
Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов 28 августа зарегистрировала Нурлана Сырдыбаева депутатом Жогорку Кенеша.
Сырдыбаев получил вакантный мандат депутата вместо Зиядина Жамалдинова от партии "Онугуу-Прогресс".
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Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов 28 августа зарегистрировала Мээримбека Койчуманова депутатом Жогорку Кенеша.
Он пришел вместо Данияра Толонова от партии "Кыргызстан".
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Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов 28 августа зарегистрировала Осмона Турдумамбетова депутатом Жогорку Кенеша.
Он пришел вместо депутата Алтынбека Жунус уулу от партии "Онугуу-Прогресс".
Работа нынешнего созыва депутатов ЖК завершится в октябре. 4 октября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы.
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