Человек собаке друг. Аркадаг повелел построить в каждой Туркм-области "Центры разведения алабаев"

15:06 28.08.2020

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по Ашхабаду, в ходе которой рассмотрел ряд проектов по развитию национального собаководства, сообщили местные СМИ.

В одном из районов столицы главе государства были представлены генеральный план и проекты племенных центров туркменского алабая, которые будут возведены в городе Ашхабаде, а также Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах (областях). Также вниманию главы государства были предложены генеральный план и проект карантинного центра, предусматриваемого к строительству в Ахалском велаяте.



Туркменский лидер подробно ознакомился с представленными проектами, отметив, что алабаи были верными спутниками и помощниками туркмен на протяжении тысячелетий.



Обращаясь к министру промышленности и строительного производства Туркменистана, председателю ассоциации "Туркменские алабаи" Сердару Бердымухамедову и зампреду ассоциации Аннагелди Язмырадову, глава государства дал поручения по развитию и популяризации в мире породы туркменского алабая, являющейся национальным достоянием туркменского народа.