Как разворовывали российский Алтай. Опыт вице-губера Пальталлера

15:09 28.08.2020

Чуйская доля: в чем подозревают бывшего вице-премьера Алтая

Экс-заместитель председателя правительства республики задержан за превышение должностных полномочий



Иван Петров



Бывший вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер, занимавший этот пост с 2014 по 2019 год, задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. В СКР не уточнили деталей, но пояснили, что преследование связано с его деятельностью в период службы первым заместителем председателя правительства. Подробности и биография фигуранта громкого расследования - в материале "Известий".



О задержании отставного вице-премьера стало известно 27 августа.



"Он задержан в связи с превышением должностных полномочий в период работы в должности первого заместителя председателя правительства Республики Алтай", - сообщили в управлении СКР по Республике Алтай, не уточнив сути инкриминируемых деяний. Сразу несколько СМИ называют коррупцию в сфере земельных отношений главным предметом нового расследования.



Роберт Пальталлер родился в 1952 году в Пермском крае, окончил Алтайский политех и Российскую академию госслужбы при президенте РФ. Начинал трудовой путь в цеху Барнаульского котельного завода, в начале 1980-х возглавил цех. В 1990-х занимал руководящие должности в коммерческих структурах, был гендиректором Барнаульского ликеро-водочного завода. В 2005-м возглавил ООО "Барнаульский водоканал". В политике с 2006 года. В 2006-м - заместитель председателя правительства республики, с 2014 года - первый заместитель. Ушел в отставку в апреле 2019 года.



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Грозовой "фронт" над головой старожила



Скандал с упоминанием фамилии Пальталлер разразился осенью 2018 года. Ему предшествовало обращение многодетной матери, проживающей в административном центре республики. Женщина пожаловалась главе государства на нецелевое, по ее мнению, использование земель региона. Она указала на то, что 90 га государственных земель были переданы безвозмездно алтайским частникам, тогда как 2,5 тыс. многодетных семей региона местные власти предлагали подождать обещанных участков. После проведения собственного расследования "Общественный народный фронт" обратился в Генпрокуратуру с материалами и просьбой проверить действующего тогда вице-премьера.



Общественники попросили инстанцию разобраться с фактом безвозмездной передачи земель государственного унитарного предприятия "Чуйское" в частные руки по договору уступки прав аренды. Автор обращения координатор ОНФ и депутат Госдумы Антон Гетта утверждал, что за сделкой стоял Пальталлер, курировавший работу министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений. Часть активов госпредприятия отошла к ООО "Алтайский берег" (производство мясных полуфабрикатов и макаронных изделий, ликвидируется в настоящее время), собственниками которого являлись сыновья бывшего вице-премьера Иван и Антон. Эксперты "За честные закупки" оценили ущерб для государства в 700 млн рублей (по другим оценкам - около 513 млн рублей).



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Бояре "Чуйские"



Ныне не существующее ФГУП "Чуйское" еще в начале уходящего десятилетия стало одним из желанных активов в регионе в связи с перспективой развития туризма на Алтае. В советское время это были обширные территории опытно-племенного хозяйства, входящего в состав Российской академии сельскохозяйственных наук, - крупнейшего в республике и одного из крупнейших в Западной Сибири. Рыночная экономика подкосила молочного гиганта - на рубеже прошлого десятилетия оно было передано академией в ведение республики в предбанкротном состоянии.



Не обошлось без скандала - занимавший тогда пост президента страны Дмитрий Медведев лично требовал увольнения главы территориального управления Росимущества Алексея Тюхтенева за препятствование передаче предприятия в субъект. Дело в том, что в тот же день, когда президент дал поручение передать хозяйство Алтаю, местное подразделение Росимущества "оттяпало" у "Чуйского" 200 га земли на берегу реки Катунь. Эти земли были выведены из пользования хозяйства и переданы для коммерческого использования.



Тюхтенев после критики ушел из политики (возглавлял представительство ассоциации "Сибирское соглашение"), но лишь на время. Он вернулся в политику и ушел в отставку с поста вице-премьера республики лишь 10 августа.



После того как ФГУП все-таки было передано Алтаю и переименовано в ГУП РА, местные власти существенно улучшили положение, обновили парк сельскохозяйственной техники, создали условия для работников, кратно увеличили производительность и заготовки для скотины. Планировались даже возведение жилого комплекса на 100 семей и дальнейшая модернизация производств для развития мясного скотоводства. Иными словами на проекты в ОПХ тратились огромные средства из бюджетов разного уровня ( в том числе федерального).



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После этого у региональных властей появился план приватизировать ГУП, чтобы в дальнейшем использовать земли "Чуйского" для строительства туробъектов, жилья и ведения прочей коммерческой деятельности. В итоге компания в очередной раз сменила вывеску и стала ООО "Чуйское". В 2016 году контора была признана банкротом.



Конкурсный управляющий обнаружил в процессе ликвидации, что земли предприятия передавались сторонним компаниям, и обжаловал эти сделки. В суде было установлено, что 90% (10,2 тыс. га) всех бывших земель хозяйства были переданы в собственность частных компаний безвозмездно по договорам уступки прав аренды. В числе счастливчиков оказались и родственники бывшего вице-премьера.



Время перемен



Два года назад началась масштабная проверка всего чиновничьего аппарата в регионе, специально для этой цели на Алтай направили группу из более 20 сотрудников Генпрокуратуры под руководством заместителя генпрокурора Владимира Малиновского. Итогом их работы стало возбуждение нескольких уголовных дел.



Нынешней всплеск активности силовиков может означать очередной виток антикоррупционного расследования. И задержание бывшего чиновника Пальталлера из команды прежнего главы региона оказалось вполне ожидаемым.



В прошлом году к четырем годам условного срока был приговорен бывший мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин за мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий. Также он лишен права занимать должности на госслужбе на три года. В том же году, немного позже, был осужден к четырем годам колонии строго режима бывший начальник УЭБиПК республиканского МВД Вадим Надвоцкий, его признали виновным в получении взяток на 13 млн рублей.