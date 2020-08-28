Казахстан выпустил красивые памятные монеты в честь мыслителя Абая (фото)

15:11 28.08.2020

С 1 сентября 2020 года коллекционные монеты "ABAI. 175 JYL" из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге поступят в продажу во все территориальные филиалы Национального Банка Казахстана



Адреса филиалов указаны на сайте Национального Банка. Монеты из серебра и из сплава мельхиор можно будет приобрести через интернет-магазин Национального Банка.



Напомним, Национальный Банк Казахстана выпустил в обращениеданные монеты 10 августа 2020 года. Их выпуск был приурочен к 175-летию со дня рождения поэта и просветителя Абая Кунанбаева.



В связи с продлением в Республике Казахстан режима карантина реализация монет ранее была отложена.