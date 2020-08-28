Службу безопасности Елбасы возглавил Батырбек Байбосынов. В Казе нынче всяких спецслужб - как у дурака махорки

20:20 28.08.2020

Назначен исполняющий обязанности начальника СБ Назарбаева



Батырбек Байбосынов будет временно исполнять обязанности заместителя начальника Службы госохраны - начальника службы безопасности Первого Президента Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Elbasy.kz.



"Решениями Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы:



Ашимбекулы Ардак освобожден от должности первого заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в связи с переходом на другую работу;



временное исполнение обязанностей заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальника службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы возложено на начальника управления службы безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Байбосынова Батырбека Бердыбаевича", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что Ардак Ашимбекулы назначен заместителем начальника Службы государственной охраны - командующим Силами особого назначения.