Власти Украины блокируют пакет акций "Мотор Сич". Китайские инвесторы не устраивают США и президента Зеленского, - НВО

20:27 28.08.2020 Об авторе: Диана Иоанновна Михайлова – военный журналист.

28 авг. 2020



Киев вдруг взялся жестко защищать свои интересы в частном предприятии по производству авиационных двигателей. Фото РИА Новости

Нешуточные баталии развернулись за контроль над ПАО "Мотор Сич". Государство в лице президента на 29-м году независимости взялось защищать свой интерес в частном предприятия по производству авиационных двигателей. Оппонентом украинского государства является частная компания Beijing Skyrizon из КНР, которая в 2017 году приобрела 56% акций ПАО, но эти ценные бумаги "Мотор Сич" арестованы решением украинского суда.



Несмотря на заявленную со стороны украинской власти безоговорочную поддержку иностранных инвестиций, в случае с китайскими инвесторами и "Мотор Сич" действует иная политика. Власти Украины блокируют передачу пакета акций китайским инвесторам. Даже после продажи половины пакета частному украинскому инвестору в лице олигарха Александра Ярославского. Ранее он предлагался государственному концерну "Укроборонпром", почему-то отказавшемуся после смены руководства от возможности получить 25% акций. Это тем более необъяснимо, учитывая, что финансовые результаты ПАО "Мотор Сич" в первой половине 2020 года оказались лучше, чем у того же госконцерна из 116 предприятий.



Арест акций мотивирован защитой интересов государства в области безопасности, но это благое дело осуществляется с отчетливыми нарушениями законодательства. Уже три года руководство "Мотор Сич" в ручном режиме управляет финансовыми потоками, никак не отчитываясь перед юридическими совладельцами Публичного акционерного общества.



Несмотря на декларации о защите экономических интересов, в том числе в области стратегической промышленности, государство упорно игнорирует факт, что даже последние годы более 90% доходов "Мотор Сич" получает от экспорта, а внутри Украины продажи были практически полностью связаны с продлением, ремонтом и модернизацией авиатехники силовых структур, вызванными известными событиями, начавшимися после 2014 года. При этом новая авиационная техника уже пять лет как не производится, а старая, в частности вертолеты, с успехом ремонтируется и модернизируется в нигде не сертифицированные Ми-8МСБ-В и Ми-2МСБ силами того же ПАО и поглощенных им предприятий.



В то же время Украину очень взволновала болезненная реакция Вашингтона спустя четыре года после продажи акций именно миллиардеру из Китая.



Китайцы нон грата



Исполняя роль невидимой руки рынка, официальный Вашингтон запретил Киеву передавать контроль над "Мотор Сич" Китаю, он внимательно следит, чтобы эта установка не была нарушена.



Например, когда Skyrizon объявил о продаже пакета акций крупному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, буквально через сутки президент Владимир Зеленский публично озаботился этой сделкой и фактически запретил ее официальное осуществление.



Блокирующий пакет – 56% акций "Мотор Сич" – оказался в собственности китайской компании Skyrizon номинально. Распоряжение этими акциями заблокировано украинским судом, который в 2018 году по представлению СБУ арестовал не только акции, проданные лично Вячеславом Богуслаевым китайцам двумя годами ранее, но и другие, задолго до этого принадлежавшие офшорным компаниям из Панамы, Кипра, Белиза и Британских Виргинских островов. При этом за несколько предыдущих десятилетий никто почему-то не озаботился самим фактом приватизации некогда крупнейшего советского производителя авиационных газотурбинных двигателей Запорожского производственного объединения "Моторостроитель" им. Великой Октябрьской социалистической революции этими же "акционерами".



Официальной причиной наложения ареста на реестр акционеров и запрета торговли акциями на украинских биржах стало возбужденное СБУ уголовное дело о вывозе части оборудования "Мотор Сич" в Китай на строящийся в Чунцыне завод, что было квалифицировано как "возможная подготовка диверсии и государственная измена на предприятии" со стороны руководства компании. В апреле 2018 года сотрудники СБУ провели в компании обыски, которые менеджмент "Мотор Сичи" объявил попыткой рейдерского захвата предприятия.



Событиям предшествовала подача китайским инвестором официального заявления о консолидации приобретенных акций в единый пакет в Антимонопольный комитет Украины, который неспешно рассматривал его почти два года. Скандал снова резко активизировался год спустя, когда китайцы стали не только обращаться в украинские суды, но и вынесли проблему на межгосударственный уровень.



Фактически Украина, кроме формального нарушения собственного законодательства, еще и поставила под сомнение ряд межправительственных соглашений с одним из крупнейших своих торговых партнеров.



Чтобы как-то выйти из крайне щекотливого положения, к 2019 году украинские власти почти договорились с китайскими инвесторами о передаче части пакета в распоряжение госконцерна "Укроборонпром", что должно было удовлетворить все заинтересованные стороны, включая американцев. Однако после прихода на должность гендиректора концерна литовского гражданина Айвараса Абромавичуса и этот процесс полностью заглох.



Еще год понадобился Skyrizon, чтобы найти нового смельчака, который поможет им получить доступ к управлению активом. В начале августа текущего года компания DCH, подконтрольная Александру Ярославскому, объявила о покупке 25% акций "Мотор Сич" у китайцев. Примечательно, что совершение продажи акций было проведено легально, после решения суда о снятии с них ареста. Но это продолжалось всего сутки.



Реакция власти не заставила себя долго ждать. На следующий день после объявления о совершении сделки президент Зеленский поручил кабмину, СНБО и СБУ срочно изучить "вопросы влияния отчуждения стратегических предприятий на экономическую безопасность страны". Единственным предприятием, которое было упомянуто, оказалась частная "Мотор Сич".



Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что уже "принимаются исчерпывающие меры по сохранению приоритетности национальных интересов государства в вопросе развития стратегических предприятий и предотвращения передачи незаконным способом другому государству украинских оборонных технологий". В свою очередь, районный суд Киева опять арестовал акции ПАО.



Здравый смысл или принуждение судом?



Для ареста акций понадобилось немного: несколько звонков из Вашингтона. Такая информация появилась в украинских СМИ после сообщений об аресте акций "Мотор Сич", принадлежащих китайцам и теперь уже Ярославскому.



Блокирование участия Ярославского в управлении "Мотор Сич" китайцы дипломатично назвали "странным". В заявлении Skyrizon подтверждалась передача компании DCH более 25% акций компании, что дает им право участвовать в управлении компанией и сохранять ее украинскую принадлежность.



"С точки зрения экономической логики и экономического суверенитета государства Украина, которое мы глубоко уважаем, действия отдельных представителей структур власти выглядят очень странно. Международное право гласит, что свобода предпринимательской деятельности может быть ограничена только правовыми нормами и ничем иным. В случае с ПАО "Мотор Сич" были соблюдены все требования украинского законодательства как в процессе приобретения доли в 2016 году, так и в последующий период. Тем не менее мы сталкиваемся с необъяснимым сопротивлением, которое не позволяет компании достичь той высоты, на которую мы намерены ее поднять", – говорится в заявлении китайского собственника акций "Мотор Сич".



Инвестор напомнил, что в его арсенале остаются законные средства для защиты инвестиций. Пока китайцы собирают свои силы для защиты, помощь подоспела откуда не ждали. В Хозяйственный суд Запорожья обратилось ООО "Компания по управлению активами и администрированию пенсионных фондов "Актив Плюс" с требованием начать ликвидацию ПАО "Мотор Сич".



Основанием для иска стала защита корпоративных прав "Актив Плюс" в ответ на судебный арест акций ПАО. Пока суд вернул исковое заявление на доработку и в течение 10 дней "Актив Плюс" должен устранить недочеты искового заявления для его принятия в производство.



Судебные процессы с целью вывести из-под ареста акции "Мотор Сич" не лишены перспектив, но вряд ли будут иметь успех в нынешней политической ситуации.



Кому война, а кому прибыль



Несмотря на формальное блокирование механизма управления ПАО – собрание акционеров не проводилось с 2017 по 2020 год, – работа "Мотор Сич" в последние годы была довольно успешной.



ПАО, формально остановив отгрузку двигателей для военной техники АО "ОДК-Климов", продолжило экспорт своих изделий для техники гражданской, а также начиная с 2014 года активно осваивает резко выросший государственный оборонный заказ. Согласно официальной статистике, только реализация вертолетов силовым структурам Украины в 2015–2020 годах принесла "Мотор Сичи" почти 6 млрд грн (около 300 млн долл.).



Несмотря на это, мировой экономический кризис, санкции в отношении традиционных партнеров и прочие чисто украинские проблемы сократили показатель реализованной продукции до 40% от значений даже не слишком удачного 2017 года.



Если же сравнить нынешний общий доход "Мотор Сичи", который в 2019 году составил около 350 млн долл., с прежней прекрасной порой 2011 года, когда предприятие получило 1,2 млрд долл., картина становится еще более грустной. При этом следует учесть, что за последние 10 лет цены на продукцию "Мотор Сич" в валюте выросли в 2–3 раза!



В основном же все еще значительные по украинским меркам финансовые результаты ПАО определяются теперь уже заказами Китая, которые в этом году превысили половину выручки от реализации. В первой половине 2020 года ПАО "Мотор Сич" вместе с ЗМКБ "Прогресс" им. академика А.И. Ивченко" экспортировали турбореактивных, турбовинтовых и турбовальных двигателей на общую сумму более 150 млн долл., более 75 млн из которых получено от китайских компаний.



Чистый доход ПАО "Мотор Сич" за II квартал 2020 года составил 4,729 млрд грн (около 175 млн долл.), что оказалось на 15% выше показателя предыдущего 2019 года – 4,066 млрд грн.



Правда, адвокаты, которые занимаются снятием ареста с акций "Мотор Сич", настаивают, что блокирование акций привело к существенному снижению финансовых показателей "Мотор Сич" и другим негативным последствиям для предприятия, таким как сокращение рабочих мест и снижение показателей реализации продукции. Парадоксально, что теми же бедственными последствиями аргументируют свое внезапное вмешательство и украинские государственные структуры.



Объяснить подобные усилия противоборствующих сторон лишь альтруизмом по отношению к "предприятию-банкроту" было бы наивно. Источники, близкие к переговорному процессу, считают, что американские планы в отношении "Мотор Сичи" не изменились, уступать предприятие китайцам они не намерены вплоть до введения санкций за "непослушание" и прочих непопулярных действий.



Но и КНР, вероятно, не оставит своих инвесторов без государственной поддержки в споре с украинской властью. Зеленский и его команда рискуют оказаться между молотом и наковальней геополитических интересов с отчетливо выраженным коррупционным душком, которые сошлись на техническом потенциале двигателестроения. Источник - nvo.ng.ru

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