"Ошмяк" Каныбек Адиев вновь стал врио Министра труда и соцразвития Киргизии

22:48 28.08.2020

Каныбек Адиев назначен исполняющим обязанности министра труда и социального развития. Об этом АКИpress 26 августа сообщили в ведомстве.



Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов.



Адиев занимает должность статс-секретаря Министерства труда и социального развития. Он будет возглавлять Министерство в период приостановления полномочий министра Улукбека Кочкорова, который выдвинул свою кандидатуру в Жогорку Кенеш.

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