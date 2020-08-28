 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Люди, переболевшие Covid-19 (Елбасы), теряют интерес к окружающему миру, - "Э-К"
00:05 29.08.2020

Люди, переболевшие Covid-19, теряют интерес к окружающему миру, становятся апатичными и вялыми, испытывают необъяснимые приступы раздражения, нередко впадают в депрессию. В особо тяжелых случаях вернуться к нормальной жизни им поможет только клинический психолог.

О симптомах коронавируса и его негативном воздействии на организм написано множество статей. Но о том, какой вред болезнь наносит психологическому состоянию людей, знают далеко не все. Между тем коварный недуг вызывает крайне нежелательные последствия, отрицательно сказываясь на эмоциях и чувствах заболевшего человека. Он мешает людям радоваться и наслаждаться жизнью, превращает их в ворчунов и агрессоров, повышает уровень недовольства и снижает самооценку.

– Когда у нас в стране появились первые заболевшие коронавирусом, то они подверглись настоящей травле со стороны знакомых, а порой и родственников, – рассказывает кандидат биологических наук, автор программ сохранения семьи, психолог Ольга Шихова. – Их воспринимали чуть ли не как зачумленных, с ними опасались встречаться и общаться. Столь дикое и абсолютно неприемлемое поведение привело к тому, что люди впоследствии принялись скрывать свою болезнь ото всех. "Я просто простыл, ничего серьезного", "я лечилась от ангины", – повсеместно заявляли те, кто на самом деле перенес Covid-19. В последнее время ситуация значительно изменилась. И теперь казахстанцы открыто рассказывают о болезни. Более того, при встрече с теми, кого мы давно не видели, один из первых вопросов как раз о коронавирусе: болели ли вы или нет, сталкивались ли с коронавирусом ваши друзья и родные? И это правильно. Сострадание, сочувствие и желание поддержать добрым словом человека, нуждающегося в участии, всегда были свойственны казахстанцам, и я рада, что столь замечательные душевные качества вновь к нам вернулись. Людям, перенесшим болезнь, вдвойне необходимо чувствовать, что кто-то переживает за них, желает скорейшего выздоровления, готов с ними дружески общаться.

– Какие психологические проблемы обостряет коронавирус?

– Опираясь на собственный опыт, я отмечу, что болезнь приводит к нарушению гормонального баланса. Радость жизни, стремления и желания сменяются полной апатией и безразличием. Я легко перенесла болезнь, всего за три дня, но в этот короткий промежуток времени не узнавала саму себя. Мне ничего не хотелось, аппетит полностью пропал. Мой внешний вид, обычные домашние хлопоты и заботы, хобби и увлечения – все отошло не просто на задний план, а вообще неизвестно куда. Конечно же, я сумела взять себя в руки, но я специалист, владеющий различными психологическими практиками и методиками восстановления. Людям, далеким от психологии, самостоятельно с проблемами не справиться. У них резко возрастает тревожность, они неизменно находятся в дурном расположении духа, недовольны собой и окружающими. Казалось бы, болезнь побеждена, поводов для беспокойства нет, однако груз негативных эмоций и чувств не дает вернуться к привычному ритму жизни.

– О каких подводных камнях коронавируса мы еще недостаточно знаем?

– Невропатологи бьют тревогу по поводу того, что выздоровевшие люди нередко снова попадают в больницы. Но теперь с другими болезнями. Covid-19 влияет на склеиваемость эритроцитов, и кровь становится более густой. Самые мелкие сосуды головного мозга имеют диаметр в один эритроцит. Кровь может полноценно поступать в них и уносить углекислый газ и токсины исключительно, если она находится в нормальном состоянии. Но липкость повысилась, и эритроциты переносятся как бы кусочками. Клетки мозга из-за недостаточного кровообращения отмирают. Нарушения в сосудах головного мозга приводят к тому, что люди снова оказываются в больничных палатах, но с подозрениями на инсульт. Мой знакомый тяжело перенес коронавирус, после выздоровления он поехал на работу и по дороге потерял сознание. Ему вызвали "скорую помощь", и сейчас он находится в больнице. Такие случаи, к сожалению, не редкость.

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– Существует ли секрет защиты психики от коронавируса?

– Есть несколько нехитрых правил, которые помогут вам избежать возможных последствий и максимально снизить их вредное воздействие. Модель, достойную подражания, можно заимствовать у мудрых пожилых людей. "День прошел, и хорошо. Живы и здоровы, вот и замечательно!" – эти фразы каждый из нас не раз слышал от бабушек и дедушек. Именно такие напутствия мы должны взять на вооружение. Не ставьте перед собой наполеоновских планов и судьбоносных задач. Во время болезни не копите негатив, не ведите охоту на "страшилки" о смертности от коронавируса, не ищите намеренно статей о "жутких" последствиях, которые "обязательно проявятся через год, два или три". Тема Covid-19 все еще считается одной из популярнейших, и на ней бессовестно спекулируют, доводя людей до паники. Читайте, смотрите любимые фильмы, мечтайте в кругу семьи.

После выздоровления обязательно посетите врача и пройдите обследование, чтобы выяснить, как работает ваш организм, нет ли каких сбоев. Психологическое состояние тоже заслуживает отдельного внимания. Понаблюдайте за собой, не ухудшилась ли у вас память, не наблюдаются ли признаки депрессивных состояний. Не пытайтесь обрести успокоение при помощи алкоголя, вкусной пищи и "серфинга" в социальных сетях. В период пандемии резко увеличилось количество людей, страдающих разными зависимостями. Злоупотребление спиртным, ожирение, игромания, просиживание в Интернете с утра до поздней ночи – вот далеко не полный список проблем, спровоцированных болезнью. При малейших подозрениях на депрессию, чрезмерную агрессивность, неконтролируемое раздражение непременно обратитесь к клиническому психологу, расскажите ему о ваших страхах и переживаниях. Специалист найдет способ помочь вам.

28 Августа 2020 Татьяна АЛАДЬИНА | Алматы

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598648700
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