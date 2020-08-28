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Новый туркменбаши Бердымухамедов: как стоматолог стал президентом?
00:12 29.08.2020

Создатель туркменского "железного занавеса" и социально ориентированной экономики Сапармурат Ниязов, ставивший сам себе золотые памятники и заставлявший всех детей страны сдавать экзамены по своей книге, обещал добровольно уйти с поста президента еще при жизни. Но не успел сдержать свое обещание – yмeр. А после него без особых проблем сел на трон политик с непроизносимым именем, Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов, который по народной молве является его незаконнорожденным сыном.

Предполагаемый отец в центре, вероятный сын - справа. И какой-то мужик слева

Как так получилось и что это за человек?

Ну, насчет тайного отцовства Ниязова – это вряд ли. Между двумя туркменскими руководителями всего 16 лет разницы в возрасте. На деле наш герой родился во вполне престижной по меркам Туркменской ССР семье – отец работал в тюремной системе МВД и дослужился до полковника. Он был единственным сыном из восьми детей.

После окончания школы учился на стоматолога в Ашхабаде, а незадолго до распада СССР поехал заканчивать образование в Москву. Карьеру начал с должности врача в сельской больнице, но быстро рос в должностях и в конце 1990-х был назначен министром здравоохранения.

Туркменские СМИ совсем не освещали деятельность иных чиновников, кроме своего солнцеликого президента, но нам известно, что именно Бердымухамедов был автором "медицинской реформы" – в целях экономии средств все больницы за пределами столицы и больших городов ликвидировали, а врачей сократили. Также именно он распорядился расширить эксперимент, по замене традиционного исламского приветствия салям алейкум/алейкум салам на ниязовские аналоги рухнама и шамчираг.

Бывший президент

Его начальник предпочитал почаще увольнять и тасовать высших чиновников и своих приближенных, чтобы не дать им возможности укрепиться во власти, но наш герой, ставший личным дантистом лидера нации, сохранял свои полномочия. Более того, как человек, постоянно следовавший за своим начальником, он стал восприниматься народом, как "тень" Сапармурата Ниязова и его негласный преемник.

Когда президент ушел в мир иной, Бердымухамедов возглавил комиссию по подготовке пoхoрoн – в советское время человек, которому было поручено это задание, считался наиболее вероятным кандидатом на пост своего предшественника. Но чтобы самому сесть в президентское кресло, нашему герою пришлось арестовать председателя парламента, который должен был стать ИО главы государства по закону, а также немного подрихтовать конституцию.

Когда у туркмен появился новый лидер, Бердымухамедов отозвал некоторые наиболее эксцентричные указы Ниязова и перенес его золотую статую на окраину столицы. Обязательную для изучения книгу Рухнаму, написанную предыдущим президентом, изъяли из школ и госучреждений, заменив на сочинения Гурбангулы Мяликгулыевича, которые касались искусства гобелена и философии туркмен. А затем в Ашхабаде даже появилась его конная статуя.

Нынешний президент. Справедливости ради, туркмены народ не без некоторого эстетического вкуса

В 2013-м году Бердымухамедов принял участие в скачках. Когда он первым пересек финишную черту, то случайно упал с лошади, ударился и лежал без сознания. Ему помогли, но всех гостей, включая и иностранных журналистов, обязали удалить видеозаписи, а тех, кто ослушался, временно арестовали.

Мистер президент очень любит публичные выступления – особенно, в качестве певца, диджея, гитариста и с радостью демонстрирует свои навыки в стрельбе и обращении с холодным оружием. Он запретил жителям страны ездить на черных машинах, потому что они портят ему настроение.

Как и многие другие коллеги, не желающие расставаться с полномочиями, он присвоил себе официальный титул. Его предшественник звался Туркменбаши (отец туркмен), а он сам стал Аркадаг (дословно – "гора сзади нас", по смыслу – "твердыня, опора, надежда").

Правда, среди туркменской оппозиции его чаще называют Харамдаг, обыгрывая исламское понятие харам, т.е., запрет. А правозащитник Фарид Тухбатуллин говорит, что Бердымухамедов похож на того, у кого было сложное детство, а теперь, когда он стал большой, у него появилось много игрушек – президент сочиняет, поет, и якобы пишет по три книги в месяц. Он уверен в себе и хочет, чтобы это все видели.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598649120
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