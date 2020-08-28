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Зачем вы девушки китайцев любите. Совсем не русская у них любовь
00:15 29.08.2020

Приветствую читателей на канале "Красный Пион", с вами автор - Екатерина. На канале рассказываю о жизни интернациональной семьи в Китае. Живу в Поднебесной 11 лет. Есть о чем поведать. Сегодня расскажу о своем взгляде на китайских мужей

Интернациональные браки постепенно становятся чем-то обыденным. Традиционно, девушки засматривались на европейских женихов. Но ветер перемен задул в сторону Азии. Все больше браков заключается в Поднебесной. Стремительная и насыщенная жизнь в Китае затягивает

Можно вырасти в одном дворе, говорить на одном языке, но не суметь построить счастливые отношения. Не обсудив видение семейного быта, уклада и обязанности - совместной каши не сваришь. А можно кинуться в омут другой культуры, обсудить непонимание менталитета и жить счастливо

Семья - главное для китайского мужчины

Они стремятся создать семью, ценят отношения, любят детей и действуют во благо семьи

Что же ищут русские девушки в необычном браке с китайцем? Принято писать, что девушек привлекает безоблачная жизнь с китайским богачом. Каждый волен выбирать, с кем жить. Но все мои знакомые вышли замуж за определенный набор качеств, полюбившийся в китайском избраннике

занимаются с детьми

Китайские мужчины принимают участие в жизни ребенка с рождения. График прививок, смена подгузника, круговые прогулки в парке с коляской, введение прикорма - все это в руках и на плечах мужа. На улицах китайских городов чаще встретишь папу с ребенком. Им интересно взбираться вместе с ребенком на паутинку, качаться на качелях или учить кататься на роликах. Китайские папы отводят детей в секции, терпеливо сидят в игровой не в телефоне, а в бассейне с шариками. Провести с ребенком время для китайского папы не подвиг и не предмет гордости на неделю вперед. А вклад в развитие собственного ребенка

беременная жена - хрустальная ваза

Китайские мужья особо трепетно относятся к беременной жене. Следят за правильным рационом. В Китае продукты делятся на"холодные" и "горячие". В каждый триместр мужья тщательно выкладывают из продуктовой корзины запрещенные продукты. Покупают полезные коллагеновые свиные рульки и куриные лапки, замешивают наваристый суп

В Китае принято посещать врача-акушера вместе. Совместные роды норма для китайцев. В Гонконге мужу разрешают присутствовать даже в операционной. Китайцы почитают жену, родившую ребенка. Не требуют за 3 дня на выписку из роддома похудеть, втянуть живот и порхать. Наоборот, первый месяц все хлопоты берут на себя. Послеродовой период называется юэцзы. Мужья помогают мыть голову, обеспечивают покоем и правильным восстанавливающим питанием

забота о жене

Китайские мужчины предпочитают нанять спец отряд в помощь жене по дому. Минимальная помощь - вызов уборщицы. Дальше зависит от возможностей: юэсао (няня на первый месяц по уходу за новорожденным), няня для ребенка, аи по приготовлению пищи

щедрые и внимательные

Китайские мужья обожают радовать подарками просто так. Могут запомнить оброненную фразу о желаемой покупке. Даже способны купить косметику. Мой муж однажды подарил набор помад Givenchy, массажер для лица. Всех мелких приятных подарков так и не упомнишь, надо было записывать в моменте. Я это очень ценю

нет гендерного разделения на домашние обязанности

Дом - общее дело. Китайские мужчины НЕ ПОМОГАЮТ по дому, а равноправно живут. Плита, разделочные доски и пылевая тряпка не отпугивают китайцев. Они умело орудуют тесаками и готовят вкусно. Следят за наличием туалетной бумаги, стирального порошка и салфеток. Китайцы не требуют идеальную чистоту и горячий ужин с плиты. А создают сами. Однажды, я жила в китайской семье. Муж перед работой успевал приготовить завтрак для семьи. После работы готовил ужин, затем массажировал ноги жене. И приговаривал, что довольная жена придает ему сил. А если такой расклад перестанет его устраивать - наймет помощницу по дому

почитание родителей, уважение жены

Семейные ценности - не простой набор слов для китайских мужчин. Родителей они уважают, помогают на пенсии. В китайской классической литературе так и пишут "почитание родителей" и "уважение жены". С появлением собственной жены, родители не перестают существовать в жизни китайского мужчины. На юге молодой семье принято первое время жить с родителями

семья - хобби китайского мужчины

На первом месте - жена, на втором - дети, на третьем - родители. А друзья, хобби, посиделки с пивом становятся редким событием. Встречаются по надобности, а не просто развеяться

Из минусов: китайские мужчины никогда не расскажут напрямую о проблемах. Будут наматывать клубок проблем в голове, скрипеть зубами от бессилия, но не расскажут. Логика такая: лучше я буду один переживать, чем еще и накручу жену. От жены зависит погода в доме

Вы не услышите этих фраз от китайского мужа:

дети - женская обязанность
кухня - место женщины
я тут целыми днями работаю, а ты дома сидишь
а что подешевле не нашла

Я написала статью не впопыхах, углядев один счастливый пример. Нет. Я основываюсь на многолетнем 10 летнем наблюдении за южными китайцами. Пишу именно о южных, уклад семей северных китайцев несколько другой.Северные и южные китайцы - как два разных народа

Ни в коем случае не воспринимайте статью как призыв действию или канонический сборник "все китайцы такие". Это не значит, что китайские мужчины не бросают, не изменяют и не предают. Просто у них семейные ценности на первом месте. Они работают ради семьи и не возносят это на пьедестал почета

Дорогие читатели, это личный блог. Ваше мнение и опыт могут не совпадать в моим - и это нормально

Источник - Красный Пион
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598649300
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