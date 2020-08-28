Что за загадочный взрыв 30 мая 1626 года уничтожил пол Пекина? (загадки истории)

00:19 29.08.2020

Странный взрыв в Китае эпохи империи Мин



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На протяжении всей своей истории человечество в своих летописях регистрировало странные взрывы в небесах. И далеко не каждый такой взрыв получил свое объяснение. И поэтому, со временем, подобные события становятся объектом различного рода спекуляций и таинственных теорий.



Взрыв в небесах



Безусловно, самый известный загадочный взрыв – это явление, известное как Тунгусское событие. 30 июня 1908 года в восточно-сибирской тайге произошел мощнейший взрыв. Он повалил деревья на площади 2500 квадратных километров. И хотя Тунгусский взрыв является самым известным такого рода явлением, были и другие. И их последствия были куда более разрушительными.



Одно из наиболее загадочных событий подобного характера произошло в Китае в 17 веке. И по сей день ему нет окончательного объяснения.



Местом этого странного и жестокого события была столица династии Мин – город Пекин. Правил в то время в Китае император Тяньци. Утро 30 мая 1626 года было ясным и спокойным. Но вся эта идиллия вдруг прервалась грохочущим шумом, который постепенно превратился в рев. Затем последовало то, что ощущалось как землетрясение, которое сотрясало землю и дома горожан. А после всего этого в небе была замечена яркая вспышка. За которой последовал ужасный грохот. После окончания всех этих событий территория на юго-западе Пекина площадью около 2.5 квадратных километров просто перестала существовать. Она была полностью уничтожена.



Странный взрыв



Когда дым рассеялся оказалось, что больше половины города получило серьезные повреждения. А около 20 000 человек погибло. В том числе сын императора Тяньци и его единственный наследник, принц Чжу Цзыцзон. Тысячи домов были полностью разрушены или разорваны на куски. Всюду были беспрецедентные разрушения и пожары…



Гигантский взрыв был настолько мощен, что полностью вырвал все деревья. А также сумел переместить 3-тонного каменного льва за пределы города. Люди слышали взрыв на расстоянии до 50 километров. Находившиеся в сельской местности свидетели сообщили, что их просто забросало обломками, от которых они прятались в своих домах. Ударная волна и подземные толчки ощущались на расстоянии до 150 км.



В дополнение к этому было отмечено множество и других, довольно странных деталей. Например, дождь из кусочков расплавленного металла размером с рисовое зерно, который выпал в одном из районов Пекина. О природе этого явления толком ничего не известно и в наши дни. Также в некоторых сообщениях упоминалось, что облака над городом имели странную форму и цвет. И даже были грибовидными. Также странным было состояние тел многих из жертв. Многие из трупов были найдены голыми на расстоянии многих километров от города. Однако на телах не было никаких ожогов и повреждений. И все это выглядит весьма странным. Учитывая что произошедший взрыва имел, по разным оценкам, мощность около 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. То есть столько же, сколько ядерная бомба, сброшенная в Хиросиме.



Взрыв пороха?



Одной из первых версий произошедшего была мысль о случайном взрыве пороха на одном из шести арсеналов города. В те времена столица китайской империи довольно часто подвергалась угрозе нападения со стороны вражеских сил. В частности, маньчжуров северо-восточной Азии. И вполне логично, что китайцы изготавливали и хранили много пороха. А некоторые свидетели позже даже сообщили, что за несколько мгновений до взрыва в районе одного порохового завода была замечена полоска дыма. Поэтому взрыв пороха кажется довольно простым объяснением.



Однако здесь не все просто так. Ведь городу практически не был нанесен урон от огня. И кажется, что ущерб был нанесен скорее взрывом, чем пожаром. Считается также, что даже если бы весь взорвался одновременно, он все равно не смог бы сгенерировать столь чудовищное количество энергии. Также порох не может объяснить мощный грохот, слышимый до момента взрыва.



Но если этот взрыв не был результатом детонации пороха, то что же это могло быть? Одна популярная теория говорит о том, что виновник события здесь тот же, что и в случае на Тунгуске. То есть какое-то космическое тело, которое взорвалось в воздухе.



Взрыв болотного газа



В этом случае уничтожение порохового арсенала явилось просто совпадением. А настоящий виновник взрыва – метеор, который вошел в атмосферу и взорвался над Пекином. Испустив при этом разрушительный душераздирающий крик. Это объяснило бы огромную зону поражения и взрывную природу явления. А также урчание, предшествующее взрыву, яркую вспышку, замеченную в небе, и расплавленный металл, который, как утверждали очевидцы, выпал на землю.



Другие возможные причины, которые назывались – это взрыв болотного газа, вызванный отражением от верхних слоев атмосферы света Венеры??, извержение вулкана, землетрясение или даже торнадо. Но ни одна из них на самом деле не объясняет всех странностей, буквально пронизывающих это событие. Более изощренные теории говорят об использовании атомного оружия, взрыве НЛО или даже проделках пришельцев. А для многих суеверных местных жителей это просто был гнев злых духов или богов.



На данный момент никто на самом деле не знает, что это было. И, скорее всего, окончательный ответ на этот вопрос так и затеряется среди туманов истории…