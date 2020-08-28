Кыргызстан и Узбекистан делимитировали и демаркировали еще 1 (из 10-ти оставшихся) спорных пограничных участков

07:45 29.08.2020

Кыргызстан и Узбекистан подписали 2 протокола по делимитации и демаркации госграниц



Бишкек (АКИpress) – В Ташкенте по итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы подписано 2 протокола. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Представитель правительства по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Назирбек Борубаев отметил, что стороны утвердили проект описания прохождения проектной линии кыргызско-узбекской госграницы протяженностью 94,5 км.



"Также утвержден один из 10 несогласованных участков. По итогам переговоров подписаны 2 протокола: топографических рабочих групп и правительственных делегаций по делимитации и демаркации государственных границы. Утвержден план графика рабочих встреч до конца 2020 года. Они будут проводиться на ежемесячной основе", - пояснил он.