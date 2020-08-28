Турция забурилась в конфликт с ЕС. Брюссель готовит масштабные санкции против Анкары, - "Къ"

08:16 29.08.2020

Отношения Турции с Евросоюзом вступили в фазу острого кризиса. В пятницу по итогам двухдневного заседания в Берлине главы МИДов стран-членов ЕС договорились подготовить пакет санкций против Анкары. Причина - проведение турецкой стороной геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья. Дипломатический конфликт развивается на фоне военных учений, неожиданно объявленных Турцией, с одной стороны, и группой противостоящих ей государств - Грецией, Францией, Италией и Кипром - с другой. У Анкары еще есть возможность избежать санкций, однако, судя по заявлениям турецких властей, идти на компромиссы они пока не собираются.



Утром во второй день заседания министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сказал журналистам, что "с большим интересом" ждет заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о вариантах санкций против Турции. "Мы считаем это (введение санкций.- "Ъ") абсолютной необходимостью для достижения деэскалации в Средиземноморье",- отметил он. От четкого ответа на вопрос о разногласиях по этой теме, проявившихся на встрече в Берлине, господин Дендиас ушел. "Мы всегда опираемся на европейскую солидарность, это ценности этого сообщества",- лишь сказал он.



В итоге Жозеп Боррель греческого министра не разочаровал. На пресс-конференции по итогам заседания он сказал, что ЕС разрабатывает санкции в отношении Турции за нелегальную, по мнению Брюсселя, буровую деятельность в Восточном Средиземноморье. "Мы можем включить в черный список конкретных лиц, активы, включая суда, запретить им возможность использования европейских портов и береговых услуг, финансирования. Кроме того, могут быть применены меры секторального экономического характера",- сказал глава европейской дипломатии.



Тема будет обсуждаться на саммите ЕС 24 сентября - и именно тогда в случае отсутствия прогресса в урегулировании санкции могут быть окончательно согласованы.

Первые санкции против Турции из-за ее буровой деятельности были приняты Евросоюзом еще летом прошлого года: тогда речь шла о сокращении финансовой и кредитной помощи, а также о сворачивании переговоров по некоторым вопросам. В феврале этого года в европейский черный список внесли двух топ-менеджеров турецкой государственной нефтяной компании TPAO. Однако начавшееся этим летом обострение грозит Анкаре куда более серьезными последствиями.



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Причина конфликта - спор вокруг разграничения морских зон в Восточном Средиземноморье, где в 2009 году были обнаружены первые нефтегазовые месторождения. В январе 2019 года представители Египта, Кипра, Греции, Израиля, Италии, Иордании и Палестины объявили о формировании Газового форума Восточного Средиземноморья со штаб-квартирой в Каире. Оставшиеся за рамками форума Турция и Ливия подписали в ноябре того же года меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон. В результате этой договоренности греческие острова лишались права на континентальный шельф и исключительную экономическую зону (ИЭЗ). 6 августа этого года стало известно о подписании соглашения о демаркации морских границ между Афинами и Каиром. Зоны, которые определены Грецией и Египтом в качестве своих ИЭЗ, пересекаются с зонами, обозначенными в турецко-ливийском меморандуме. 27 августа парламент Греции подавляющим большинством голосов ратифицировал соглашение с Египтом.



Между тем, Турция еще 10 августа начала сейсморазведку у греческого острова Кастелоризо (расположен в 2 км от турецкого побережья). Греческая армия была приведена в состояние боевой готовности. 12 августа произошел инцидент: два фрегата - греческий Limnos и турецкий Kemalreis - "соприкоснулись" во время маневрирования. В тот раз обошлось без последствий.



На этой неделе ситуация стала развиваться по второму кругу, фактически по тому же сценарию, что и в начале месяца.

Анкара продлила срок проведения геологоразведочных работ в Средиземном море судном Oruc Reis до 1 сентября и выпустила соответствующее международное уведомление Navtex, зарезервировав за собой этот район. Кроме того, Турция издала в четверг еще одно уведомление Navtex - о проведении артиллерийских учений в Средиземном море 1–2 сентября.



Заявление Анкары прозвучало на следующий день после того, как Министерство обороны Греции сообщило о начале в Восточном Средиземноморье совместных военных учений с Францией, Италией и Кипром. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя новость из Афин, сказал, что маневры ставят под угрозу безопасность всех морских судов в регионе. И добавил: Анкара "ни на шаг не отступит" от своих планов в Восточном Средиземноморье. А глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, в свою очередь, обратил особое внимание на действия Парижа, отметив: размещение французами на Кипре самолетов под предлогом проведения учений противоречит договорам, заключенным в 1960 году.



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Что же касается другого участника маневров - Кипра, то он наряду с Грецией является главным лоббистом введения санкций против Анкары. По данным немецкого агентства DPA, обсуждение этой темы в Берлине в четверг привело едва ли не к расколу среди членов ЕС, обсуждавших также и санкции в отношении Белоруссии. В то время как представители стран Балтии выступили за введение жестких санкций против официального Минска, Кипр якобы решился на шантаж, "косвенно пригрозив" вообще блокировать ограничительные меры в отношении Белоруссии, если ЕС не пойдет на значительное усиление давления на Анкару.



Все это время к поискам компромиссов стороны конфликта призывала Германия.



В Берлине опасаются дальнейшей эскалации в Восточном Средиземноморье, обострения отношений с Анкарой в рамках НАТО и развала договоренностей о контроле турецкой стороной миграционных потоков.

"Предварительное условие для переговоров (Турции и Греции.- "Ъ") - окончание маневров, проходящих в Восточном Средиземноморье. Каждая из сторон может внести в это вклад и таким образом создать пространство для дипломатических переговоров, потому что, конечно, стороны не будут садиться за стол переговоров, когда корабли плывут навстречу друг другу" - такими словами глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг на полях министерской встречи попытался призвать стороны конфликта к благоразумию. В пятницу же по итогам заседания он вновь заявил о желании "дать шанс дипломатии", но при этом был вынужден признать: хотя Евросоюз вводить новые санкции не хочет, сделать это ему, возможно, все-таки придется. Тем более что в турецком МИДе вечером дали жесткий ответ, сказав: "ЕС не имеет права критиковать геологоразведочную деятельность республики на собственном континентальном шельфе и требовать, чтобы ее прекратили".



Павел Тарасенко, Марианна Беленькая

№156 от 29.08.2020, стр. 3