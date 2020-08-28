Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом. Будущее человечества

12:45 29.08.2020

Алексей Богдановский.



Изобретатель-миллиардер Илон Маск продемонстрировал в пятницу свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в основанной Маском компании Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.

В ходе трансляции на YouTube Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с монету (8 миллиметров в диаметре). "Это как Fitbit у вас в черепе с маленькими проводами", - пояснил Маск.

"Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает", - сказал Маск. Он пояснил, что последовательность коротких гудков, которую слышали участники, отображает нейронные импульсы, идущие от пятачка свиньи в ее мозг. Каждый раз, когда свинья что-либо нюхает и трогает пятачком, устройство в мозгу регистрирует импульсы.

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Маск надеется, что в перспективе такие импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию. Он также считает, что импланты помогут человеку гармонично слиться с искусственным интеллектом, об опасности неконтролируемого развития которого Маск не раз предупреждал.

По его словам, он надеется получить разрешение регуляторов вживить первый имплант человеку уже в этом году. В прошлом уже проводились эксперименты с имплантами в мозгу, которые позволяли людям силой мысли осуществлять простые операции с помощью робота, подключенного к импланту.

Маск выступил сооснователем Neuralink в 2016 году и предоставил две трети из 150 миллионов долларов финансирования для компании.