Японский городовой. Абэ сменит Суга, или Исиба, или Нода, или Таро Коно

12:48 29.08.2020

Страна уходящего Абэ

Японии предстоит выбрать преемника премьеру-ветерану



Газета "Коммерсантъ" №156 от 29.08.2020, стр. 1

Добровольная отставка ветерана японской политики Синдзо Абэ с поста премьер-министра стала неожиданностью как для японцев, так и для мировых лидеров, в пятницу целый день благодаривших политика за плодотворное сотрудничество и желавших ему успехов в борьбе с болезнью. В Кремле высоко оценили "приверженность господина Абэ принципу решения всех спорных вопросов путем переговоров". Однако говорить о том, что эта приверженность привела к серьезным практическим результатам, не приходится: сам господин Абэ в числе главных разочарований назвал отсутствие по итогам работы на посту премьер-министра мирного договора с Россией. Теперь же, со сменой в Японии главы правительства, тема развития отношений с Москвой может вообще уйти из приоритетов Токио.



"От всего сердца приношу извинения за то, что, несмотря на всю поддержку со стороны японского народа, покидаю этот пост за год до окончания моего срока",- заявил в пятницу Синдзо Абэ на специально созванной пресс-конференции. По словам политика, на протяжении восьми лет пребывания на посту ему удавалось справляться с болезнью - язвенным колитом, но с середины июля здоровье начало ухудшаться, и сейчас он нуждается в лечении.



Синдзо Абэ ушел в отставку с поста главы правительства уже во второй раз. Став премьером в 2006 году, он через год был вынужден объявить об уходе, причем из-за той же болезни.

Затем состояние здоровья господина Абэ стабилизировалось, и его вновь избрали премьером в 2012 году. На этой неделе, 24 августа, срок его непрерывного пребывания в должности превысил 2799 дней. Таким образом, господин Абэ превзошел рекорд своего двоюродного дяди Эйсаку Сато, который был премьером в 1964–1972 годах.



Как заявил господин Абэ в ходе общения с журналистами, он "намерен продолжать полностью исполнять свои обязанности" вплоть до назначения преемника. Ожидается, что процедура голосования, а также кандидатура, которую правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) выдвинет на пост своего лидера (и, следовательно, премьер-министра страны), станут известны в сентябре.



Свои предпочтения Синдзо Абэ не назвал. Но несколько фамилий в пятницу уже прозвучали. Один из кандидатов - генсек правительства Есихидэ Суга. "Он способен в полной мере исполнять обязанности (премьера.- "Ъ")",- приводит слова генсека ЛДП Тосихиро Никаи агентство Jiji. Также поучаствует в гонке экс-министр обороны Сигэру Исиба. По сообщению агентства "Киодо", политик уже заручился поддержкой 24 депутатов от ЛДП. Кроме того, среди кандидатов экс-глава МИД Японии Фумио Кисида, министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода, глава Минобороны Таро Коно.



На пресс-конференции Синдзо Абэ рассказал о задачах, которые станут первоочередными для будущего председателя ЛДП. Главной остается борьба с пандемией COVID-19. Хотя в Японии не наблюдалось столь резкого всплеска случаев заражения вирусом, как в других странах, критики господина Абэ сочли его действия на раннем этапе пандемии слишком нерешительными. Кроме того, удар эпидемии свел на нет выгоды от проводимой с 2012 года политики стимулирования экономики, известной также как "Абэномика". По мнению эксперта клуба "Валдай", завкафедры востоковедения МГИМО Дмитрия Стрельцова, именно экономическая политика была главным достижением японского премьера:



Курс Абэномики позволил Японии обрести траекторию устойчивого экономического развития, избежать массовой безработицы и стабилизировать наем, повысить фондовые индексы, избежать дефляционной спирали. Было создано около 4 млн рабочих мест".



Ущерб от пандемии в то же время оказался слишком заметным: третья по величине экономика мира во втором квартале сократилась в годовом исчислении на 27,8%. Это стало самым большим спадом с 1980 года. Существенным на этом фоне оказалось и снижение рейтинга правительства Абэ: как сообщает издание Japan Times, в августе уровень одобрения кабинета министров составил 32,7%, тем самым приблизившись к рекордно низким показателям 2017 года.



В пятницу в ходе подведения итогов своей работы политику пришлось выразить сожаление и относительно некоторых невыполненных обещаний. В частности, ему не удалось внести поправки к конституции - пересмотреть пацифистскую статью 9, которая запрещает создание "сухопутных, морских и военно-воздушных сил, равно как и других средств войны". Господин Абэ также не смог вернуть японских граждан из КНДР, похищенных несколько десятилетий назад. Но куда большим поводом для разочарований оказался вопрос мирного договора с РФ, который Синдзо Абэ так и не смог подписать за все время пребывания у власти.



Чрезвычайно болезненно осознавать, что ухожу, не разрешив некоторые вопросы, в том числе не заключив мирный договор с Россией",- признался политик на пресс-конференции. И добавил, что "ожидает от своего преемника активной работы по этой проблеме".



Напомним, основным препятствием для подписания договора остается вопрос принадлежности южных Курильских островов. Наиболее значимым успехом в двусторонних переговорах стала достигнутая в 2016 году договоренность о ведении на оспариваемых территориях совместной хозяйственной деятельности - и то до сих пор речь идет лишь о пробных единичных проектах. По ключевым политическим вопросам, несмотря на многочисленные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, прогресса достичь так и не удалось.



В Москве, как и в других мировых столицах, выразили сожаления по поводу отставки премьера Японии. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Синдзо Абэ "внес неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений, его приверженность принципу решения всех спорных вопросов, даже самых сложных, исключительно посредством переговоров и развития отношений в тех областях, которые представляют взаимный интерес, абсолютно разделяется президентом России". "Мы надеемся, что его (господина Абэ.- "Ъ") преемник в неменьшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений",- добавил господин Песков. Бывший посол РФ в Японии Александр Панов сообщил "Ъ", что "такого решительного и последовательного сторонника развития японо-российских отношений, как Абэ, сейчас в политической обойме Японии нет". "Кто бы ни стал преемником, эти политики уровнем намного ниже Синдзо Абэ по своему калибру, хотя они и занимают министерские посты. Они не имеют такой харизмы и своенравия в достижении целей, как Абэ. Кто бы ни пришел, это будет неравнозначная замена".



Говоря о российско-японских связях, Александр Панов отметил: "Начинается период если не ухудшения отношений, то менее активной деятельности". Похожего мнения придерживается и Дмитрий Стрельцов:



Отношения с Россией принципиально не изменятся в любом случае, но можно ожидать некоторого охлаждения, так как любой новый премьер будет проявлять меньше активности на российском направлении".



Единственное исключение, по мнению господина Стрельцова, представляет собой нынешний генсек кабинета министров Есихидэ Суга. "В Японии сейчас утрачены иллюзии по поводу скорого разрешения пограничной проблемы с Россией. Но, если придет Суга, линия на приоритетное развитие отношений с Москвой, скорее всего, будет продолжена",- сказал эксперт.



Марина Коваленко