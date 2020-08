Три китайские линии обороны. О новой конфигурации антикитайского альянса, создаваемого Вашингтоном, - Е.Пустовойтова

15:32 29.08.2020 ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 29.08.2020



На внешнем кольце "обороны против Китая" под ружье встали Япония, Индия и Австралия – защищать гегемонию США в Индо-Тихоокеанском регионе. Япония, в частности, будет сотрудничать с альянсом "Пять глаз" (Five Eyes), старейшим центром электронной разведки, объединяющим разведслужбы Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США. Эти "глаза" перехватывают телефонные и электронные потоки информации с помощью станций электронного слежения и специальных компьютерных протоколов. Обрабатывается гигантский массив данных в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США.



В начале августа в Индии начались первые военно-морские учения Quadrilateral Security Dialogue (QUAD), в которых принимают участие Япония, Австралия и США. Этот неформальный "четырехсторонний диалог безопасности" появился в 2007 году, но фактически бездействовал. Теперь по инициативе премьер-министра Нарендры Моди четверка вновь сложилась в кулак. Для Индии это заметный разворот к ужесточению политики в отношении Китая. Моди намерен в конце года еще раз пригласить поучаствовать в военно-морских учениях Malabar Австралию, Японию и США. Правда, Австралия треть своего экспорта отправляет в Поднебесную, что заставляет ее быть очень осторожной в выборе "друзей против Китая" (недаром она отказалась вместе с американцами патрулировать Южно-Китайское море).



Фото: REUTERS-Anushree Fadnavis



В июне Австралия подписала с Индией соглашение о взаимной поддержке логистики (Mutual Logistics Support Arrangement), чтобы увеличить возможности военного взаимодействия. Аналогичное соглашение есть у Индии с Соединенными Штатами, еще одно такое соглашение готовится к подписанию с Японией. Кроме того, Япония подписала с Вьетнамом соглашение о строительстве шести сторожевых кораблей на 345 миллионов долларов, чтобы укрепить возможности Вьетнама "по обеспечению соблюдения морского права" в Южно-Китайском море. The Japan Times пишет, что за японо-вьетнамским соглашением маячит Вашингтон. Для Китая, однако, опаснее не военные, а экономические инициативы соседей.



The Japan Times сообщает, что тройка Япония – Индия – Австралия создает "надежную систему поставок", чтобы противостоять китайскому экономическому доминированию. В Токио уже готовы вынести проект на всеобщее обозрение. Чем это может обернуться для Пекина?



Истерия вокруг COVID-19 и вызванные ею нарушения в производстве и торговле показали, насколько зависимы от китайских поставок многие страны не только в Азии, но и в Европе, и в обеих Америках. Пекин держит за ниточки мировую сеть торгового обмена. The Japan Times пишет, что для многих стран это стало "тяжелым уроком, который очень изменил отношение к коммунистическому режиму". Разорванные из-за карантина на китайских предприятиях цепочки поставок поставили для многих иностранных компаний, работающих в КНР, вопрос, продолжать ли там свой бизнес.



Японское правительство уже учредило программу ослабления зависимости от импорта из КНР, выделив 2,3 миллиарда долларов на перенос производства в Японию или страны ЮВА.



Правительство Моди ограничило импорт из Китая и запретило некоторые китайские компьютерные приложения, обеспечивающие торговлю онлайн. Представитель австралийского МИД заявил, что страна работает с целым рядом партнеров, чтобы обеспечить цепочки поставок.



Однако у Китая есть еще и внутренний фронт, на котором наступает Запад. Здесь главным оружием, считает аналитик Тони Карталуччи (Tony Cartalucci), стала шумиха в СМИ о положении дел в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР). Уйгуры-мусульмане – коренные жители Восточного Туркестана с многовековой историей и богатой самобытной культурой. Сейчас уйгур только в Китае больше 11 миллионов. Антикитайские настроения в уйгурской среде широко распространены. Чтобы погасить эти настроения, Пекин развивает СУАР экономически, переселяет в Восточный Туркестан коренных ханьцев, но это лишь подогревает протест уйгуров. Вашингтон стремится всемерно использовать этот протест в своих интересах.



"Терроризм в Синьцзяне, – пишет Карталуччи, – осуществляемый руками экстремистов, которых радикализируют США, саудиты и турки, – это реальность. Это часть кампании, направляемой американцами, которые используют уйгур для подрыва Китая… Шаг первый – отрицается, что в Синьцзяне существует проблема терроризма (стало быть, все террористы – борцы за демократию). Шаг второй – публикация информации, основанной на анекдотических историях (маскирующих факты терроризма). Шаг третий – никогда не упоминаются первоисточники такой дезинформации. А она создается финансируемыми правительством США организациями".



Таковы три линии обороны, которую приходится держать Пекину: военное противостояние в Южно-Китайском море и на других акваториях; международная торговля; национальный вопрос, который наиболее остро стоит в Синьцзяне. Не для того ли и произвела американская стратегическая мысль новый концепт – Индо-Тихоокеанский регион, чтобы "подтянуть" к планируемому антикитайскому альянсу, помимо двух стран АТР, Японии и Австралии, еще и Индию? Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598704320

Новости Казахстана