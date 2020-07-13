В Египте нашли две мумии, которые могут быть ключом к обнаружению гробницы Клеопатры

15:33 29.08.2020

Михаил Сысоев

13 июля 2020



Археологи считают, что царица была похоронена в городе Тапосирис Магна, а не в Александрии.



Мумии двух высокопоставленных древних египтян, найденные в храме в дельте Нила, могут приблизить исследователей к обнаружению останков Клеопатры, легендарной египетской царицы.



Как сообщает Daily Mail, мумии мужчины и женщины, которые лежали нетронутыми в течение 2000 лет, найдены в плохом состоянии, поскольку в гробницу просочилась вода. Изначально они были покрыты сусальным золотом, что говорит о принадлежности похороненных людей к высшим представителям знати. По мнению археологов, они могли быть лично знакомы с Клеопатрой.



На месте раскопок также были найдены 200 монет с именем Клеопатры и ее лицом, которые были отчеканены по прямому указанию царицы.



Клеопатра VII Филопатор была последней царицей эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев. В последние годы ее правления Египет был покорен Римом, сама Клеопатра покончила жизнь самоубийством в 30 году до нашей эры, чтобы не стать пленницей римского императора Октавиана. Считалось, что она была похоронена рядом со своим любовником Марком Антонием в Александрии. Однако точное место ее последнего пристанища до сих пор не найдено.



На этот раз исследовательская группа убеждена, что раскопки в древнем городе Тапосирис Магна в 50 км от Алесандрии скоро раскроют место упокоения пары. Несмотря на то, что исследователи занимались раскопками в этом месте с 2005 года, был исследован лишь небольшой процент обширного участка.



Тапосирис Магна в дельте Нила



"Несмотря на то, что теперь эти мумии покрыты пылью после 2000 лет нахождения под землей, в то время они были впечатляющими. То, что они были покрыты сусальным золотом, показывает, что эти люди были важными членами общества", - Гленн Годенхо, старший преподаватель кафедры египтологии в Ливерпульском университете.



По мнению ученых, находка мумий подтверждает, что на территории некрополя Тапосирис Магна хоронили высокопоставленных лиц времен Клеопатры, и здесь может находится гробница самой царицы. Кроме того, Клеопатра пыталась отождествить себя с богиней Исидой, а Марка Антония - с Осирисом.



Согласно мифу, Осирис был убит и разбит на куски, разбросанные по всему Египту. Найдя все части и снова сделав мужа целым, Исида смогла воскресить его на некоторое время. Археологи полагают, что город Тапосирис Магна был тесно связан с мифом, поскольку его название означает "могила Осириса".