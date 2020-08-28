Как поднять экономику после коронавируса. Что предлагают Рахмон, Мирзиеев, Жээнбеков и Токаев?

15:36 29.08.2020 Эпидемия коронавируса сильно ударила по экономике во всем мире, но, по данным МВФ, особенно страдают от кризиса развивающиеся страны. ООН констатирует, что они переживают значительный отток капитала, девальвацию валют, потерю экспорта, стагнацию бизнеса и рост безработицы. Как власти Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана собираются исправлять ситуацию в своих регионах и что предлагают сделать?



Казахстан



Правительство Казахстана первым в регионе утвердило антикризисный план: это было сделано еще 17 марта. Принятые меры кабмин назвал "беспрецедентными". Предпринимателям упростили механизмы выдачи льготных кредитов, а банкам запретили штрафовать заемщиков за неуплату в период действия чрезвычайного положения. Крупные бизнес-объекты освободили от налога на имущество на целый год, приоритет получили производители товаров первой необходимости.



Тем, кто потерял доходы из-за карантина, правительство предложило социальную помощь в размере 42 500 тенге, или чуть больше $100. Но с этим пособием в Казахстане было связано немало скандалов: получить его смогли не все нуждающиеся, а только те, кто работал официально и смог это подтвердить, и к тому же был именно уволен, а не отправлен в отпуск или переведен на сокращенную ставку.



Дополнительные $700 млн бюджет также пообещал выделить на инфраструктурные проекты, чтобы создать более 200 тысяч рабочих мест.



"Потянет" ли казахстанский бюджет эти расходы? Пока неизвестно. Чтобы реализовать антикризисный план и наполнить казну, которая недосчиталась доходов из-за подешевевшей нефти, власти уже в 2 раза увеличили трансферы из Нацфонда – на более чем 10 млрд долларов.



Узбекистан



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил антикризисный пакет на сумму почти $1 млрд. Но удастся ли его реализовать – пока неизвестно, президент поручил искать деньги у международных доноров.



Согласно этому плану, бизнес в Узбекистане получил налоговые льготы до 1 октября 2020 года. Как и у соседей, льготы обещаны в основном производителям и продавцам социально значимых товаров.



Узбекистан, как и Казахстан, обещает выделить дополнительно $200 млн на инфраструктурные проекты, что должно стимулировать создание рабочих мест. Речь идет о строительстве медицинских, образовательных и других социальных объектов.



Правительство обещало своевременную и 100-процентную выплату зарплат тем, кто находится на карантине. Предусмотрена также поддержка малообеспеченных слоев населения.



Власти Узбекистана также первыми в Центральной Азии задумались о возобновлении туризма. С июня государство обещало туроператорам выплачивать по 15 долларов за каждого привезенного туриста.



Кыргызстан



Кабмин Кыргызстана разработал 2 антикризисных плана. Но первый пакет местные предприниматели резко раскритиковали, так как не обнаружили в нем реальной поддержки. После этого правительство презентовало второй пакет, рассчитанный на ближайшие 2 года.



Основное направление – создание антикризисного фонда, который будет раздавать льготные кредиты. В приоритете – производители, чья продукция идет на экспорт или обеспечивает продовольственную безопасность страны. Первоначальный капитал фонда более $500 миллионов. Их предоставят крупнейший золотодобывающий комбинат "Кумтор", Российско-кыргызский фонд развития и международные доноры.



Правительство Кыргызстана честно объявило, что не в состоянии раздавать деньги нуждающимся, как это пообещали сделать в Казахстане и Узбекистане. Во время ЧП чиновники и бизнесмены помогали людям лишь продуктами.



Таджикистан



Таджикистан, который позже других стран-соседей объявил об эпидемии коронавируса, пока не представил четкий антикризисный план для спасения экономики. Но уже известно, что Душанбе запросил финансовую поддержку у международных институтов, а Всемирный банк и Евросоюз подтвердили, что выделят стране порядка $90 млн. Правительство также запросило дополнительную помощь у Азиатского банка развития, указав, что экономика страны оказалась в форс-мажорной ситуации. Для минимизации последствий COVID-19 чиновникам, по их подсчетам, потребуется $364 млн.



Душанбе просит денег на фоне резкой критики властей страны со стороны международных институтов и организаций. Организация "Репортеры без границ", в частности, призвала власти Таджикистана снять с рассмотрения законопроект, в котором предлагается штрафовать граждан за "публикацию недостоверной информации о пандемии" в СМИ и соцсетях. В организации указывают, что официальные данные Минздрава Таджикистана и подсчеты независимых блогеров количества заболевших и умерших от COVID-19 расходятся в разы.



Туркменистан



О ситуации в Туркменистане говорить можно лишь со ссылкой на источники: официально коронавируса в стране до сих пор нет. Однако через соцсети туркменской службы Радио Свобода приходят свидетельства врачей о переполненных больницах и пациентах с симптомами COVID-19. В некоторых областях Туркменистана уже введены продуктовые карточки, а сотрудников госорганов массово сокращают. Источник - Радио Озоди

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