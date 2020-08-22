Сумасшедшие выборы в сумасшедшее время в сумасшедшей стране, - В.Овчинский

15:44 29.08.2020 американских избирателей волнуют совсем другие вопросы, чем политиков



Владимир Овчинский



"Демократическая партия состоит из сумасшедших, но никто из членов демократической партии об этом не знает. Зато это знают республиканцы. Все республиканцы сумасшедшие, но об этом знают только демократы". Этот ироничный текст Марк Твена сегодня еще более актуален, чем сто с лишним лет назад. Никогда за историю выборов в США не было столь непрогнозируемой, "качающейся" ситуации.



Профессор – "ключник" засомневался



Известный профессор Аллан Лихтман из Американского университета в Вашингтоне, разработавший методику прогноза выборов президента – "13 ключей", ни разу не ошибался в прогнозах на президентских выборах в США с 1984 года, в недавнем интервью The Sunday Guardian (22.08.2020) заявил:



". . . Моя система основана не на опросах, а измеряет силу и эффективность партии, удерживающей Белый дом. Она игнорирует опросы, аналитики или повседневные события кампании. Основная идея, лежащая в основе ключей, заключается в том, что президентские выборы - это голосование за или против силы и эффективности партии, удерживающей Белый дом. В президентских соревнованиях важнее управление, а не агитация. В отличие от большинства систем прогнозирования, модель ключей полагается на индекс, а не на метод, основанный на регрессии. Ключи - это 13 диагностических вопросов, которые сформулированы как предложения в пользу переизбрания действующей партии. Когда пять или меньше из этих утверждений ложны (т. е. обращены против партии, занимающей Белый дом), эта партия выигрывает еще один срок у власти. Если шесть или больше ложны, побеждает вызывающая сторона. . .



. . . В конце 2019 года, хотя я еще не делал прогнозов, Трамп потерял четыре балла, то есть на два не хватило прогнозируемого поражения. С тех пор он потерял три дополнительных ключа, в общей сложности семь отрицательных ключей, на один больше, чем необходимо для предсказания его поражения. Три дополнительных ключа, которые Трамп потерял в 2020 году, - это краткосрочная экономика, долгосрочная экономика и социальные волнения. Никогда прежде в истории Соединенных Штатов партия, возглавляющая Белый дом, не переживала такого внезапного и драматического поворота судьбы всего за несколько месяцев. Эти ключи представляют собой общую картину президентской политики и вряд ли изменятся до ноября. Прогноз твердый. . .



. . . Неспособность Трампа справиться с пандемией и призывы к социальной и расовой справедливости стоили ему трех дополнительных ключей, указанных выше, которые отвечают за предсказание его поражения. Он подтвердил мой прогноз о своей победе в 2016 году. Он написал мне записку на копии интервью Washington Post от 23 сентября 2016 года, в которой я предсказал его победу. В записке говорилось: "Профессор, поздравляю, хороший звонок", и она была подписана Дональдом Трампом. Однако он не понимал более глубокого значения ключей, что на президентских выборах учитывается именно управление, а не агитация. В результате он не смог по существу справиться с проблемами 2020 года, но вернулся к своему сценарию 2016 года и подумал, что сможет найти выход из них. Не сработало. . .".



Завершает свое интервью Лихтман весьма странным пассажем:



"Я придерживаюсь своего прогноза. Однако в этом году меня беспокоят две вещи, выходящие за рамки какой-либо модели прогнозирования. Один из них - подавление голосования, чтобы у нас не было свободных и справедливых выборов. Другой - вмешательство России, которое Трамп снова будет приветствовать и использовать".



Очень странное заявление для уважаемого профессора. Свалить все на происки России в случае неправильного прогноза, конечно, проверенный способ. Но после провалившихся расследований рашагейта на новых выборах это вряд ли сработает. Еще более удивительным выглядит сомнения в "свободных и справедливых выборах в США". Ведь на этом держится фундамент американской демократии. А может Лихтману пора выбросить на свалку старые "выборные ключи"?



Трамп победит на выборах – логика Фредди Грея



2020 год оказался еще более сумасшедшим, нежели 2016 год, и главным безумием стало то, что вопреки всем прогнозам Дональд Трамп может снова одержать победу на выборах. Такой вывод делает Фредди Грей - главный редактор Spectator USA в статье от 27.08.2020 в своем издании.



"Его ненавидят, он провоцирует разногласия в обществе, по результатам опросов он отстает, но по какой-то причине внезапно оказалось, что он проводит более успешную предвыборную кампанию, нежели его оппонент, кандидат от Демократической партии Джо Байден, и что он уже начинает проявлять себя".



Свои выводы Фредди Грей строит на сравнении конвенций двух основных политических партий, которые на днях наблюдала вся Америка: "Конвенция Республиканской партии, которая была проведена на этой неделе, произвела впечатление гораздо более последовательной, чем то мероприятие, которое демократы устроили на прошлой неделе. Из-за covid-19 обе конвенции проводились онлайн, что внушало ощущение нереальности происходящего, но видеопрезентация команды Трампа оказалась более гладкой и простой, нежели презентация Байдена - несмотря на то, что за демократами стояла вся мощь Голливуда и американской индустрии развлечений в целом".



Грей делает вывод, что несмотря на все странности семейного шоу Трампа, "сам президент и его говорящие головы способны обращаться напрямую к американским избирателям и говорить с ними о тех вопросах, которые их больше всего волнуют. На этой неделе семейство Трампа снова и снова возвращалось к темам экономики, Китая, восстановления закона и порядка и свободы слова. Между тем демократы использовали свою конвенцию для того, чтобы жарко критиковать характер Трампа и структурный расизм".



(На наш взгляд, эта критика Трампа со стороны демократов играет обратный эффект. После трехмесячных погромов и грабежей, фактов насилия, где на многочисленных видео в сети преобладают лица афроамериканцев, у белого населения Америки, представляющее подавляющее большинство избирателей, обвинения Трампа в расизме явно не работают).



Избирателей, по мнению Грея, в гораздо большей степени волнуют их рабочие места, и результаты каждого нового опроса неизменно показывают, что в вопросах восстановления экономики избиратели доверяют Трампу больше, чем Байдену. Американцы также заметили, что после резкого роста безработицы на пике коронавирусного кризиса показатели занятости населения постепенно восстанавливаются.



Еще одна важная деталь , на которую обращает внимание Грей: "В мае и июне Трамп пытался определить слабые места Байдена. Его команда высмеивала кандидата от Демократической партии за его "умственную слабость", вероятно, совершенно не осознавая, что огромный процент американских избирателей - это люди, которым уже за 65, и что им вряд ли понравятся подобные разговоры. Но с тех пор команда Трампа усовершенствовала свою риторику, отказавшись от образа "сонного Джо": в их новых агитационных видеороликах говорится, что "радикальные левые" "завладели Джо Байденом" - как будто он бедный старик, в тело которого проник злобный пришелец. Но, судя по результатам недавних опросов, эта идея находит отклик у общественности".



"Китайский фактор" также по мнению Грея, козырь в руках Трампа. Семейство Трампа все последние недели называло COVID-19 "китайским вирусом" при любой удобной возможности. "Подобные разговоры оскорбляют чувствительных либералов, но они вызывают мощный отклик у жителей промышленного пояса США, где люди лишились заработка из-за дешевой рабочей силы в Китае, где люди видели, как их родственники умирали от передозировки опиатами китайского производства, и где люди вновь лишились всех своих надежд из-за пандемии, начавшейся в Китае.



Не так давно казалось, что команда Байдена тоже понимает, как важно делать жесткие заявления касательно Китая. В апреле в одном из агитационных роликов Байдена говорилось, что Трамп выполняет прихоти китайцев… пока коронавирус распространяется по миру". Но некоторые демократы назвали эту линию атаки "антикитайской" и обвинили Байдена в том, что он пытается "переплюнуть Трампа".



Грей делает жесткий вывод: "Эта маниакальная политическая корректность и национальное самоуничижение являются самыми разрушительными недостатками Демократической партии. Байден и компания пытаются говорить об исключительности Америки, но они постоянно скатываются к разговорам о расизме. Между тем республиканцы Трампа продолжают совершенствовать мастерство в позиционировании себя в качестве оптимистично настроенных и чистосердечных патриотов".



Еще раз о расовом факторе в выборах



Обе партии понимают, пишет Грей, что сейчас мы живем в апокалиптическую эпоху и что сейчас необходимо говорить не только о свете, но и о тьме. Команда Байдена утверждает, что демократии придет конец, если Трампа переизберут на второй срок. Команда Трампа утверждает, что "радикальные левые" уничтожают западную цивилизацию, и Америка рухнет, если на этот раз победу одержат демократы.



Вечером в воскресенье, 23 августа, бурная акция протеста движения Black Lives Matter вспыхнула в ответ на появление в сети очередного видео полицейского произвола в Кеноше, штат Висконсин - штат, который на этих выборах играет важную роль. Жертва стрельбы полицейских каким-то образом выжила, и подробности инцидента остаются неизвестными. Но это не остановило толпу. Группы рассерженных чернокожих и белых людей громили и поджигали магазины и автомобили, нападали на полицейских на улицах. "Сегодня мы проснулись, чтобы снова горевать", - написал Байден в твиттере, призвав к "тщательному и прозрачному расследованию". Его кандидат на пост вице-президента Камала Харрис заявила, что полицейских "необходимо привлечь к ответственности". Однако ни Байден, ни Харрис не стали призывать к порядку на улицах.



Проблема Байдена и Харрис заключается в том, что отношение общества к движению Black Lives Matter портится. Гибель Джорджа Флойда 25 мая в Миннесоте вызвала невероятный взрыв негодования в том мире, который уже был охвачен пандемией и последствиями локдаунов. Тогда результаты опросов указывали на очень высокий уровень поддержки движения Black Lives Matter. Высокопоставленные демократы, включая Байдена, решили воспользоваться этим, поддержав движение и потребовав радикальных перемен. Но с тех пор прошло три месяца, а выступления Black Lives Matter все продолжаются. Те, кто не хочет в них участвовать, испытывают все больше недовольства и все чаще прислушиваются к заявлениям Трампа о том, что сейчас крайне необходимо восстановить порядок, пусть даже применив для этого силу. Одно исследование показало, что сразу после гибели Флойда большинство не получивших высшего образования белых жителей различных колеблющихся штатов поддерживали движение Black Lives Matter. К концу июля большинство опрошенных дали противоположный ответ.



Фредди Грей полагает, что если бы Байден и Харрис были более опытными в проведении предвыборных кампаний, они заметили бы эту перемену настроений среди избирателей, которые в прошлом поддерживали демократов, но которые переметнулись на сторону Трампа в 2016 году, и они изменили бы риторику соответствующим образом. Они стали бы осуждать вандализм и разрушения, одновременно продолжая высказываться о необходимости трансформировать Америку. Они обязательно указали бы на то, что Трамп - несмотря на все его жесткие высказывания - допустил распространение протестов. Но Байден и Харрис не умеют менять направление атаки, особенно в таких деликатных вопросах, как расовое неравенство.



Между тем Трамп, по всей видимости, занял серединную позицию: его предвыборный штаб осуждает чрезмерное применение силы со стороны полицейских (к разочарованию его ярых фанатов), но при этом регулярно публикует твиты о необходимости положить конец разгулу преступности.



В конце августа Байден опережает Трампа почти на 8 пунктов по всей стране и продолжает лидировать практически во всех колеблющихся штатах. Многие считают, что Джо нравится людям больше, чем Хиллари, которая четыре года назад проиграла Трампу с минимальным перевесом. Между тем Трамп подходит к концу своего первого президентского срока с самым низким рейтингом среди всех послевоенных президентов, переизбиравшихся на второй срок. Но его рейтинг все же выше рейтингов Джорджа Буша-старшего и Джимми Картера (это последние два президента, которые не смогли переизбраться на второй срок).



Попытки Трампа добиться расположения чернокожих избирателей, которые составляют 13% населения Америки, пока не принесли каких-то значимых результатов. Демократы могут надеяться, что история с Black Lives Matter и тот факт, что Камала Харрис смешанного расового происхождения, позволят им набрать больше голосов афроамериканцев. Но, как подчеркивает Фредди Грей, Трамп сегодня пользуется большей популярностью среди белых американцев, чем четыре года назад, а белые в США составляют 60% населения. Он также пользуется популярностью среди латиноамериканцев, которые составляют 18% населения страны.



"Не удивляйтесь", - заключает свою статью Фредди Грей. - "если всего через девять недель всем нам придется согласиться с тем, что величайший трюк, который когда-либо исполнял Трамп, - это трюк, в ходе которого он "Снова заставил Америку выбрать его".



P.S. По нашему мнению, Фредди Грей не учитывает важный фактор. Демократы предполагают, что могут проиграть по итогам выборов Трампу. Именно на этот случай они держат за собой и никак не осуждают взрывную погромную массу BLM, Антифы и других радикалов. Демократы не будут признавать итогов выборов, если победит Трамп. Им нужны будут беспорядки, протесты. Зачем же нагибать тех, кто будет делать грязную работу? Их нагнут только в случае победы демократов. "Железной рукой демократии" в образе Камалы Харрис. Источник - Завтра

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