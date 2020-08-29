"Путин, приди!" Демонстранты в Берлине просятся под защиту рос-посольства

20:00 29.08.2020

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией



Участники акций протеста против связанных с коронавирусной инфекцией ограничительных мер вступили в столкновения с полицией. Они произошли у посольства России в Берлине. Об этом сообщают Der Tagesspiegel и Berliner Zeitung.



Как передает Der Tagesspiegel, протестующие собрались на бульваре Унтер-ден-Линден, где находится посольство. Некоторые из участников акции выкрикивали: "Путин! Путин!" Кроме того, в полицию бросали бутылки и камни, несколько человек задержали.



При этом представительница берлинской полиции сообщила "РИА Новости", что "у произошедшего не было политических мотивов".