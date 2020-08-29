 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 29.08.2020
22:08  Мирзиеев перенес начало учебного года в Узбе на 14/09
20:28  Осужденная за терроризм турецкая адвокатка Эбру Тимтик умерла на 238 сутки голодовки
20:02  Во Франции раздавили велосипедировавшего Бондюэля (главу компании Bonduelle)
20:00  "Путин, приди!" Демонстранты в Берлине просятся под защиту рос-посольства
15:44  Сумасшедшие выборы в сумасшедшее время в сумасшедшей стране, - В.Овчинский
15:36  Как поднять экономику после коронавируса. Что предлагают Рахмон, Мирзиеев, Жээнбеков и Токаев?
15:33  В Египте нашли две мумии, которые могут быть ключом к обнаружению гробницы Клеопатры

15:32  Три китайские линии обороны. О новой конфигурации антикитайского альянса, создаваемого Вашингтоном, - Е.Пустовойтова
15:30  Военный переворот в Мали. Негр с автоматом - это сила! - А.Мезяев
12:59  Полковник Бакыт Матмусаев вновь возглавил Антинаркотическую службу МВД Киргизии
12:48  Японский городовой. Абэ сменит Суга, или Исиба, или Нода, или Таро Коно
12:45  Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом. Будущее человечества
08:16  Турция забурилась в конфликт с ЕС. Брюссель готовит масштабные санкции против Анкары, - "Къ"
07:57  Бледная тень Османской империи. Эрдоган толкает Турцию в пропасть, - Е.Погребняк
07:45  Кыргызстан и Узбекистан делимитировали и демаркировали еще 1 (из 10-ти оставшихся) спорных пограничных участков
00:32  Последний бой агашек: клановая борьба по-казахски, - Айгуль Омарова
00:19  Что за загадочный взрыв 30 мая 1626 года уничтожил пол Пекина? (тайны истории)
00:17  Хивинский поход Бековича 1717 года. Первая попытка России закрепиться в Средней Азии (история)
00:15  Зачем вы девушки китайцев любите. Совсем не русская у них любовь
00:12  Новый туркменбаши Бердымухамедов: как стоматолог стал президентом?
00:05  Люди, переболевшие Covid-19 (Елбасы), теряют интерес к окружающему миру, - "Э-К"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Во Франции раздавили велосипедировавшего Бондюэля (главу компании Bonduelle)
20:02 29.08.2020

Сын основателя Bonduelle погиб в ДТП во Франции

Руководитель одной из групп французской компании - производителя овощных консервов Bonduelle 50-летний Жером Бондюэль погиб в результате ДТП во французском городе Лилле. Об этом сообщает телеканал France 3 со ссылкой на подтверждение компании.

По данным канала, мужчина ехал вместе с женой и друзьями на велосипеде, когда около 2:00 (3:00 мск) его насмерть сбил на мосту автомобиль. Водитель скрылся с места аварии и был арестован утром 29 августа. Как передает France 3, Бондюэль погиб мгновенно.

Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598720520
Новости Казахстана
- Елбасы и Президент РК обсудили дальнейшее развитие страны в посткризисный период
- Рабочий график главы государства
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Первый Президент Казахстана удостоен статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний"
- "КазМунайГаз", "Казпочта" и другие: почему нацкомпании оказались не готовы к кризису
- В высшей школе слишком много нерешенных проблем
- Геннадий Балаев награжден орденом "Парасат"
- СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему
- "Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  