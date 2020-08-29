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|Во Франции раздавили велосипедировавшего Бондюэля (главу компании Bonduelle)
20:02 29.08.2020
Сын основателя Bonduelle погиб в ДТП во Франции
Руководитель одной из групп французской компании - производителя овощных консервов Bonduelle 50-летний Жером Бондюэль погиб в результате ДТП во французском городе Лилле. Об этом сообщает телеканал France 3 со ссылкой на подтверждение компании.
По данным канала, мужчина ехал вместе с женой и друзьями на велосипеде, когда около 2:00 (3:00 мск) его насмерть сбил на мосту автомобиль. Водитель скрылся с места аварии и был арестован утром 29 августа. Как передает France 3, Бондюэль погиб мгновенно.