Во Франции раздавили велосипедировавшего Бондюэля (главу компании Bonduelle)

20:02 29.08.2020

Сын основателя Bonduelle погиб в ДТП во Франции



Руководитель одной из групп французской компании - производителя овощных консервов Bonduelle 50-летний Жером Бондюэль погиб в результате ДТП во французском городе Лилле. Об этом сообщает телеканал France 3 со ссылкой на подтверждение компании.



По данным канала, мужчина ехал вместе с женой и друзьями на велосипеде, когда около 2:00 (3:00 мск) его насмерть сбил на мосту автомобиль. Водитель скрылся с места аварии и был арестован утром 29 августа. Как передает France 3, Бондюэль погиб мгновенно.