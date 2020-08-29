 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 29.08.2020
22:08  Мирзиеев перенес начало учебного года в Узбе на 14/09
20:28  Осужденная за терроризм турецкая адвокатка Эбру Тимтик умерла на 238 сутки голодовки
20:02  Во Франции раздавили велосипедировавшего Бондюэля (главу компании Bonduelle)
20:00  "Путин, приди!" Демонстранты в Берлине просятся под защиту рос-посольства
15:44  Сумасшедшие выборы в сумасшедшее время в сумасшедшей стране, - В.Овчинский
15:36  Как поднять экономику после коронавируса. Что предлагают Рахмон, Мирзиеев, Жээнбеков и Токаев?
15:33  В Египте нашли две мумии, которые могут быть ключом к обнаружению гробницы Клеопатры

15:32  Три китайские линии обороны. О новой конфигурации антикитайского альянса, создаваемого Вашингтоном, - Е.Пустовойтова
15:30  Военный переворот в Мали. Негр с автоматом - это сила! - А.Мезяев
12:59  Полковник Бакыт Матмусаев вновь возглавил Антинаркотическую службу МВД Киргизии
12:48  Японский городовой. Абэ сменит Суга, или Исиба, или Нода, или Таро Коно
12:45  Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом. Будущее человечества
08:16  Турция забурилась в конфликт с ЕС. Брюссель готовит масштабные санкции против Анкары, - "Къ"
07:57  Бледная тень Османской империи. Эрдоган толкает Турцию в пропасть, - Е.Погребняк
07:45  Кыргызстан и Узбекистан делимитировали и демаркировали еще 1 (из 10-ти оставшихся) спорных пограничных участков
00:32  Последний бой агашек: клановая борьба по-казахски, - Айгуль Омарова
00:19  Что за загадочный взрыв 30 мая 1626 года уничтожил пол Пекина? (тайны истории)
00:17  Хивинский поход Бековича 1717 года. Первая попытка России закрепиться в Средней Азии (история)
00:15  Зачем вы девушки китайцев любите. Совсем не русская у них любовь
00:12  Новый туркменбаши Бердымухамедов: как стоматолог стал президентом?
00:05  Люди, переболевшие Covid-19 (Елбасы), теряют интерес к окружающему миру, - "Э-К"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Осужденная за терроризм турецкая адвокатка Эбру Тимтик умерла на 238 сутки голодовки
20:28 29.08.2020

Турецкий адвокат умерла после 238 дней голодовки

Турецкий адвокат Эбру Тимтик умерла на 43-м году жизни в больнице в Стамбуле после 238 дней голодовки. Она требовала справедливого судебного разбирательства для себя и своих коллег, приговоренных по делу о терроризме, передает Associated Press со ссылкой на Ассоциацию прогрессивных юристов, в которой состояла Тимтик.

Эбру Тимтик специализировалась на правозащитных делах. Она и 17 ее коллег были обвинены в связях с леворадикальной организацией "Революционная народно-освободительная партия-фронт". Организация признана террористической в Турции, США и Евросоюзе.

В марте 2019 года она была приговорена к 13 с половиной годам лишения свободы, сейчас ее дело рассматривает апелляционный суд.

Тимтик объявила голодовку в феврале вместе со своим коллегой Айтаче Унсалом, он сейчас находится в критическом состоянии. В июле суд отказался освободить их, несмотря на медицинское заключение о том, что они больше не могут находиться в заключении.

Более 1500 адвокатов в Турции подверглись преследованиям, 605 были арестованы и 441 приговорен к тюремным срокам по обвинению в принадлежности к террористической организации или распространению террористической пропаганды, сообщает Международное французское радио со ссылкой на представительницу правозащитной организации для адвокатов Lawyers for Lawyers Ирму ван ден Берг. По ее словам, ситуация резко ухудшилась после попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1598722080
Новости Казахстана
- Елбасы и Президент РК обсудили дальнейшее развитие страны в посткризисный период
- Рабочий график главы государства
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- Первый Президент Казахстана удостоен статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний"
- "КазМунайГаз", "Казпочта" и другие: почему нацкомпании оказались не готовы к кризису
- В высшей школе слишком много нерешенных проблем
- Геннадий Балаев награжден орденом "Парасат"
- СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему
- "Китайский флот будет уничтожен за 72 часа": планы команды Байдена
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  